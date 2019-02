Aufregender Weg ins Schulleben

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zwei Grundschulen stellten sich am Sonnabend künftigen Schülern und Eltern vor, bevor in dieser Woche die Anmeldungen losgehen. 475 Erstklässler können im Sommer an den acht Frankfurter Schulen in öffentlicher Trägerschaft eingeschult werden.

Noch besucht der neunjährige Oskar die Grundschule in Kunowice. Aber ab Sommer möchte er in die dritte oder vierte Klasse der Lennégrundschule wechseln. Die Familie wohnt ohnehin schon seit einigen Jahren in Frankfurt. Etwas schüchtern und aufgeregt wirkt er, als er sich zusammen mit seiner Mutter Izabela Szczerbin und der kleinen Schwester Oliwia am Sonnabend die Schule anschaut. Auch die Grundschule Mitte stellte sich an dem Tag interessierten Eltern und künftigen Schülern vor.

85 Schüler mit Migrationshintegrund besuchen zur Zeit den zur Lennéschule gehörenden Hort „Galaxie“, wie dessen Leiterin Janine Schwartz am Sonnabend erzählt. „Dazu gehören auch polnische Kinder.“ Insgesamt sind es 282 Schüler, die im Hort betreut werden. Kapazität besteht für maximal 305. „Wir geben den Eltern heute einen Einblick in die Hortarbeit“, sagt sie. „In den Freizeitbereich, die Hausaufgabenerledigung und welche Ausflüge und Ferienfahrten wir organisieren.“ Eltern können ihre Kinder direkt an Schule und Hort anmelden und sich außerdem einen Überblick über das Gebäude verschaffen.

Im Erdgeschoss etwa stellt Marga Hänschke die Dinge vor, die sie mit den Schülern in der Handarbeits-AG geschaffen hat. „Wir fangen damit an, einen Knopf anzunähen“, erzählt sie und zeigt eine Tasche für das Handarbeitszeug, die bei ihr jeder Schüler näht. „Die junge Generation hat ja gar keinen Kontakt mehr zur Handarbeit“, sagt sie. Alle hätten aber Spaß beim Nähen, Häkeln oder Sticken. Auch Schüler, die langsamer lernen, entwickelten sich gut in der AG, die sie seit sieben Jahren leitet. „Auch bei den Jungs kommt das gut an.“ In der Aula stellt sich die Küche der Schule vor. „Es wird vor Ort mit Produkten regionaler Anbieter gekocht. Es gibt keine langen Standzeiten“, erklärt Küchenleiter Roland Fraschke. Er und seine Kollegen gehen auch auf Laktose- oder Glutenunverträglichkeiten und religiöse Besonderheiten ein.

Ein Sechsjähriger probiert im Musikraum gerade eine Trommel aus. Seine Mutter erzählt, bisher hieß es bei ihm immer „Oh Gott, Schule“. Jetzt finde er den Gedanken jedoch gar nicht mehr so schlecht. Aufgrund seiner körperlichen Beeinträchtigung habe sich die Familie für diese Schule entschieden. „Und er fühlt sich hier wohl. Ich glaube, das sagt alles“, so die Mutter.

Einige Kinder, zum Beispiel Gruppen der Kitas „Am Sonnensteig“ und „Hans und Hanka“, haben sich am Sonnabend verabredet, um sich gemeinsam für Schule und Hort anzumelden. „Dieses Jahr werden ja sehr viele Kinder eingeschult“, erklärt Janine Schwartz. Die acht Grundschulen in Trägerschaft der Stadt nehmen im kommenden Schuljahr höchstens 475 Kinder auf. Die Lennégrundschule hat Kapazitäten für 75 Schüler in drei Klassen, an der Grundschule Mitte sind es genauso viele. Ebenfalls 75 Kinder können an den Schulen „Am Botanischen Garten“ und „Erich Kästner“ maximal aufgenommen werden. Die Aufnahmekapazität an der Friedensschule und der Grundschule „Am Mühlenfließ“ beträgt je 50 Kinder, die in jeweils zwei Klassen lernen. An der Astrid-Lindgren-Schule sind es maximal 50 Kinder in vier Flex-Klassen. Die Mekogrundschule kann eine Klasse mit 25 Schülern aufnehmen.

Von heute bis Freitag finden an den Frankfurter Schulen die Anmeldungen für das kommende Schuljahr statt. Das Kind ist zur Anmeldung mitzubringen. Gibt es mehr Anmeldungen als Plätze, findet ein rechtssicheres Ausgleichsverfahren statt.