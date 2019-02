Ehrenpreis für Werkshof Wolfsruh

Martin Risken

Menz (MOZ) Sichtlich gerührt nahmen Brigitte und Rainer Lux aus Wolfsruh am Sonntag in Menz den Ehrenpreis des Vereins „Gemeinsam“ für ihr Kunst- und Landschaftsprojekt „Augenweide“ entgegen. Mit dem Werkshof leiste das Paar einen Beitrag zur Bereicherung der touristischen Attraktivität der Region und des kunsthandwerklichen Volkskunstschaffens, befand der Sprecherkreis des 28 Mitglieder zählenden Vereins. Der 1993 gründete „Gemeinsam“ möchte den ländlichen Lebensraum durch Freizeit- und Kulturangebote bereichern. Der seit 2005 verliehene Ehrenpreis „gemeinsam“ wird an Mitglieder und Freunde des Vereins, weitere natürliche Personen, an andere Vereine und Initiativen, Behörden und Einrichtungen verliehen, die sich langjährig und nachhaltig für das kulturelle Klima im ländlichen Raum verdient gemacht haben. An der Spitze des Sprecherkreises, wie sich der Vereinsvorstand nennt, gab es Sonntag einen Wechsel. Nach elf Jahren schied die erste Sprecherin, Nicole Heide, auf eigenen Wunsch aus. Die Mitglieder wählten Yvonne Nägel aus Großwoltersdorf zu ihrer Nachfolgerin. Die 45-Jährige bringt Vorstandserfahrung mit: beim Tourismusverein Fürstenberger Seenland ist sie die zweite Vorsitzende. Ferner leitet sie die Jugendherberge Ravensbrück.(ris)