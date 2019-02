Winterwanderung bei Frühlingswetter

Großes Interesse an der Natur: Rund 40 Wanderer lockte das frühlingshafte Wetter an den Stechlinsee. © Foto: Wolfgang Gumprich

Wolfgang Gumprich

Neuglobsow Ein neues Gefühl: Winterwanderung bei Frühlingstemperaturen. Rund 40 Wanderfreunde aus der gesamten Region trafen sich am Sonnabend am Stechlinsee zur traditionellen Winterwanderung. Ortsvorsteherin und Vorsitzende des Heimatvereins Neuglobsow/Dagow, Kerstin Borret, begrüßte die vielen Wanderer und schickte sie mit Revierförster Matthias Henkel auf die zweistündige Tour.

Natürlich zog sich die Wanderung hin, denn die Teilnehmer wollten viel vom erfahrenen Förster wissen.

So wüchsen rund um den See vor allem Buchen, ein Baum, den die Förster fördern möchten und durch Holzeinschlag möglich machten. Sogenannte Windwurflöcher – das sind Flächen, an denen der Sturm Bäume umgekippt hat – füllten sich langsam wieder durch Buchen, die nicht gepflanzt werden müssten, sondern die sich selbst aussäen. Natürlich kam auch die Frage nach „dem“ Wolf auf, Henkels Meinung dazu ist eindeutig: „Der Wolf lebt hier, wir Menschen müssen mit ihm leben“. Allerdings müssten die Menschen die Distanz zu ihm aufrecht erhalten.

Die Wanderung führte vorbei an über 200 Jahren alten Eichen und ebenso alten Buchen an eine Stelle, an der sich 1903 ein Drama ereignete, an das Wanderer und Biologe Wolfram Scheffler erinnerte. In jenem Jahr erschoss ein Jungförster erst seine Angebetete und anschließend sich selbst. Das sehr schöne, junge Mädchen hatte ihn wegen der Mesalliance ausgelacht. Der Jungförster war sofort tot, sie starb einige Tage später an ihren Verletzungen. Das Grab der nur 23 Jahre alt gewordenen Maria Behrens befindet sich noch heute auf dem Friedhof in Dagow. Ein Dagower hielt bis zum Eintreffen der Polizei die Totenwache und ritzte den Vorfall in eine Buche direkt am Tatort. Die Schnitzerei ist noch heute schwach erkennbar.

Erschöpft kamen die Wanderer nach mehr als zwei Stunden am Quartier des Heimatvereins an, wo bereits eine warme Suppe und Glühwein auf die Teilnehmer warteten. Seit 1978 arbeitetet Matthias Henkel in diesem Revier, in dem er auch aufgewachsen ist. Er kennt den Wald „aus dem Effeff“, genießt immer wieder, wenn jetzt die Rotkehlchen singen, der Specht klopft oder die Kraniche majestätisch über den See schweben. (wg)