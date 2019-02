Zum dritten Mal auf dem Treppchen

Kai Beißer

Beeskow (MOZ) Theresa Heger hatte wahrscheinlich die weiteste Anreise. Seit eineinhalb Jahren wohnt und arbeitet die Architektin in Hamburg. „Mein Chef hat mich mittags gehen lassen.“ Vom Büro ging es direkt zum Bahnhof und mit dem Zug nach Fürstenwalde. „Dort habe ich mich abholen lassen“, erzählt die Keglerin aus Falkenberg, einem Ortsteil der Gemeinde Tauche, die sich sehr über ihren zweiten Platz in der Frauen-Wertung freute.

Die 31-Jährige stand zumdritten Mal auf dem Umfrage-Zettel. „2002 bin ich mit der Jugendmannschaft des 1. KC Beeskow auch Zweite geworden, 2010 habe ich als Juniorenspielerin gewonnen.“ Dreimal dabei, dreimal auf dem imaginären Treppchen – alle Achtung.

Am Sonnabend trat Theresa Heger, die seit gut zwei Jahrzehnten die Kugeln über die Bohle schiebt, mit der Frauenmannschaft des Vereins zum vorletzten Spieltag der Landesklasse in Rüdersdorf an, am Sonntag war sie als Betreuerin des Nachwuchses bei den Landesmeisterschaften in Werder im Einsatz. Anschließend ging es wieder mit der Deutschen Bahn nach Hamburg. Sie spricht dabei mittlerweile von „zu Hause“, Falkenberg sei aber „Heimat“. (kb)