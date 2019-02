Generalprobe für Rückrundenstart

Auffällige Lufthoheit: Lindows polnischer Abwehrhüne, noch namenlos als Gastspieler in Langen dabei, war am Sonnabend Herr der Lüfte. Hier versuchte Philipp Zander, den Ball vor ihm zu klären, was ihm sogar gelang. In der zweiten Halbzeit kam der Lindower Blondschopf nach einer Ecke frei zum Schuss und netzte beim Kreisoberligisten zum 2:0-Endstand ein. © Foto: Gunnar Reblin

Gunnar Reblin

Ostprignitz-Ruppin Ihre Generalproben vor dem Start in die Rückrunde brachten die Fußballer aus Prignitz/Ruppin am Wochenende hinter sich. Das betrifft zumindest die Mannschaften, die ab Landesklasse aktiv sind.

Ausgefallen ist der Vergleich am Sonnabend zwischen Alt Ruppin gegen Neustadt wegen Personalnotstand bei den höherklassigen Schwarz-Roten.

1. FC Neubrandenburg -

MSV Neuruppin0:1 (0:0)

Tor: Florian Riehl (61.)

Der „Mann des Spiels“, so Trainer Henry Bloch, „hat auch das Siegtor gemacht“. Florian Riehl präsentierte sich am Sonnabend im Duell gegen den Verbandsligisten aus Mecklenburg-Vorpommern in Top-Form. Seine Teamkollegen aber auch. „Das war ein super Test“, freute sich Neuruppins Coach. Die Generalprobe vor dem Rückrundenauftakt sei absolut gelungen. Bloch hatte die Partie gegen einen hochklassigen Gegner als Wettkampfmatch ausgerufen. „Es hat mehr versprochen, als ich erwartet hatte“, sah er ein hohes Tempo und viel Biss. Doch nur seine Schützlinge, die ab der 20. Minute nach einer Eingewöhnungszeit auf dem großen Kunstrasenplatz das Zepter übernahmen, hatten zum Ende noch reichlich Sprit im Tank, während der Gegner „pappe satt“ war. Lediglich die Chancenverwertung sei nicht optimal gewesen. Während Florian Riehl mit einem Kracher aus 17 Metern traf, der Ball prallte vom Innenpfosten ins Netz, hielt hinten Daniel Fraufarth mit zwei klasse Paraden die Null. Zudem stürmte Zugang Oleksandr Stepanishin nun auch offiziell für den MSV. Der 30-jährige Ukrainer ist seit 1. Januar spielberechtigt. Trainer Bloch stuft den Angreifer als „wesentliche Verstärkung“ ein.

SG Trebitz -

Union Neuruppin 2:2 (0:2)

Tore: 0:1 Dominik Weigel (30.), 0:2 Justin Neumann (44.), 1:2, 2:2 Markus Filarski (63., 75.)

Dass die Gastgeber, gespielt wurde auf Kunstrasen in Lindow, ein Spitzenteam der Landesklasse sind, wurde schnell deutlich. Taktisch abwartend eingestellt, suchte Trebitz die Lücken. Mit Erfolg. Bei beiden Toren in der ersten Hälfte deckten die Sachsen-Anhalter die Unioner Schwächen in der Zentralen auf. Einmal wurden „fünf unserer Leute ausgenommen, einmal vier“, zeigte sich Trainer Stephan Ellfeldt angetan vom „tollen Gegner in einem tollen Test“. Seine Mannschaft blieb spielbestimmend und zeigte sich im zweiten Durchgang stabiler hinten und effektiver vorn. Markus Filarski traf zweimal. Der Winterzugang vom Liga-Konkurrenten Lindow kommt mit einer Traumquote aus den drei Testspielen: fünf Tore, darunter am Sonnabend eines der Sorte „Tor des Monats“, als er volley einnetzte.