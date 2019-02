30 Minuten wie ein Tabellenführer

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Mit einem 27:21-Erfolg gegen den Oranienburger HC haben die Handballerinnen des HC Angermünde beim Gastspiel in der benachbarten Oderstadt ihre Tabellenführung in der Brandenburgliga untermauert. Rein spielerisch zeigte sich die Mannschaft aber lediglich eine Halbzeit lang wie ein Spitzenreiter.

Die Kooperation mit der oderstädtischen SSV PCK ermöglichte dem HCA bei ausgebuchter Heimspielstätte einen Gastauftritt in der Dreiklang-Sporthalle. Die erwies sich gleich mal als gutes Pflaster, denn in gut fünf Minuten starteten die Angermünderinnen zu einer 4:1-Führung durch. Warum sie sich danach vor allem durch leichte technische Fehler im Spielaufbau den Lapsus dreier Gegentreffer in Folge leisteten, war schwer zu erklären, denn der Tabellenführer erwischte wirklich starke erste 30 Minuten. Und nutzte dabei allzu große Defensivlücken der mitunter nicht besonders motiviert wirkenden Gäste aus Oranienburg gnadenlos aus.

Dem 4:4-Ausgleich des OHC (8.) folgten sieben HCA-Tore hintereinander binnen acht Minuten (11:4/16.). Und noch ein zweites Mal im ersten Abschnitt sollte es einen echten „Lauf“ des Gastgebers geben – mit Torfrau Uta Jähnke (später auch mit Neuzugang Marta Zajaczkowska) als starkem Rückhalt mit mehreren guten Paraden, traf der Tabellenführer seinerseits fast nach Belieben und lag zur Pause mit 20:9 in Front (30.). Angesichts der 18:21-Hinspielniederlage in Oranienburg (einer von bisher nur zwei Saison-Punktverlusten des HCA überhaupt) war dies schon äußerst erstaunlich.

Wie abgerissen schien der HCA-Spielfaden nach Wiederbeginn. Tina Lupa verwarf einen Siebenmeter und bekam – wie nur zehn Sekunden später auch Petra Hahne – eine Zeitstrafe aufgebrummt. Im „vier gegen sechs“ schafften die Angermünderinnen aber 1:1 Tore. Auch Franzsika Kottke scheiterte aus sieben Metern gegen die sich stark steigernde junge OHC-Torfrau Sophie Rüdiger. Vom 22:11 (38.) schmolz der Vorsprung bis zum 22:17 (48.). Die Angermünderinnen erzielten fast elf Minuten lang keinen Treffer.

Aber sie fanden, als der Gäste-Coach schon Morgenluft für sein Team in Richtung einer Sensation zu schnuppern schien, noch rechtzeitig wieder in die Spur. Zwar stellten die nicht immer besonders sicher agierenden Referees aus Eisenhüttenstadt noch zweimal HCA-Spielerinnen für zwei Minuten vom Feld, aber den zwölf Minuten vor Ultimo erkämpften Sechs-Tore-Vorsprung (23:17 durch Karolin Köder/49.) gab der Gastgeber – vor dem durchaus lautstarken Schwedter Publikum – nicht mehr preis.

Coach Danny Reinicke wollte dann auch über den zweiten Spielabschnitt ganz schnell den Mantel des Schweigens legen, aber auf den starken ersten Abschnitt lässt sich für die nächsten Partien aufbauen. Der Titelkampf mit vier potentiellen Anwärtern bleibt spannend. Am Sonntag geht es für Angermündes Team zum Schlusslicht SV Calau. Das Hinspiel hatte das Rekordergebnis von 42:19 geliefert.