Lok überrollt Baskets Essen

Ricardo Steinicke

Essen Der SSV Lok Bernau gab sich beim Tabellenletzten der 2. Basketball Bundesliga ProB in Essen keine Blöße. Die Bernauer gewannen bei den ETB Wohnbau Baskets souverän mit 94:67. Vorausgegangen war eine starke Mannschaftsleistung, dank der man bereits zur Halbzeit deutlich führte.

Mit dem nahezu komplettem Mannschaftskader konnten die Bernauer zum letzten Auswärtsspiel nach Essen aufbrechen. Nationalmannschafts-Debütant Jonas Mattisseck war mit dabei. Und auch der frisch gebackene Papa Nicolai Simon gehörte wieder zum Bernauer Aufgebot.

Den Brandenburgern steckte aber offensichtlich zum Start noch die lange Anreise in den Beinen. In den ersten Minuten gaben die Hausherren den Ton an. Dilhan Durant und Yannick Tauch sorgten für schnelle Essener Punkte und zeigten den Schützlingen von Lok-Coach René Schilling, wovor der Trainer vor dem Spiel gewarnt hat. Ungeachtet der Tabellensituation, zog das Ligaschlusslicht, angeführt von Andre Calvin, sogar bis auf 5:13 davon (4. Minute). Bernau wachte erst spät im ersten Viertel auf, konnte sich aber mit starkem Mannschaftsspiel zurückkämpfen. Mit der ersten Pausensirene traf Malte Delow zur 24:21-Führung für Bernau.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts zogen die Bernauer Basketballer in der Defensive die Daumenschrauben an. Ein 13:0-Lauf, an dem Quadir Welton mit drei Dunkings beteiligt war, sorgte für eine Vorentscheidung (41:27, 18. Minute). Essen fiel deutlich zurück. Durch einen Dreier zur Halbzeitsirene von Jonas Mattisseck wuchs der Vorsprung auf 50:31.

Die Gäste wurden auch nach dem Seitenwechsel ihrer Favoritenrolle gerecht. Essen fand kein Mittel, die Bernauer ernsthaft zu gefährden. Schilling rotierte viel und sorgte für gleichmäßige Spielanteile bei seinen Spielern. Jonas Mattisseck und Lorenz Brenneke sorgten mit ihren beiden Dreiern für die höchste Bernauer Führung des Spiels (90:58, 38. Minute).

Die verbleibende Spielzeit nutze Essen dann noch zur Ergebniskosmetik. Am souveränen 94:67-Auswärtssieg änderte das aber nichts. Quadir Welton ragte bei den Lok-Basketballern mit seinen 21 Punkten sowie sechs Rebounds heraus.

Lok-Coach René Schilling erklärte nach dem Spiel: „Ich bin natürlich zufrieden. Wir haben uns souverän durch diese Pflichtaufgabe gekämpft, auch wenn es anfangs noch etwas hakte. Erst im zweiten Viertel haben wir die nötige Energie in der Defensive aufs Feld gebracht und konnten uns damit auch entscheidend absetzen.“

Lok Bernau behauptet damit vor dem finalen Spieltag in der ProB am Samstag den zweiten Tabellenplatz in der Nordstaffel hinter den WWU Baskets Münster. Mit einem Heimspiel gegen die Herzöge Wolfenbüttel (11.) endet für die Bernauer am Samstag die Hauptrunde. Ligaweit beginnen alle Spiele parallel um 19.30 Uhr – so auch in der Erich-Wünsch-Halle Bernau.