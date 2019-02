FSV Bernau kann endlich wieder jubeln

Ingo Muhme

Bernau Das Nachholspiel in der Fußball Brandenburgliga gewinnt der FSV Bernau zwar knapp, am Ende aber verdient mit 2:1. Somit schließt das Team von Christian Städing die Vorrunde auf Platz 8 ab.

„Man sieht uns immer schlechter, als wir eigentlich sind. Bei der angespannten Personallage, die uns ja bekanntlich schon seit langem begleitet, bin ich wirklich mit jedem Punkt zufrieden“, ließ Städing im Vorgespräch verlauten. Sein Trainerkollege aus Lübben, Thomas Schmidt, hatte nicht ganz so große Sorgen. „Uns ist die Mitte komplett ausgefallen, ansonsten ist alles an Bord.“

Die Anfangsphase war taktisch geprägt und verhalten. Erschwerend kam hinzu, dass der schmale Bernauer Kunstrasen für tiefstehende Mannschaften eher einen Vorteil bietet. Diesen wusste Lübben für sich zu nutzen, Bernau kam selten in die Gefahrenzone. Bernaus sportlicher Leiter Moussa Dumbia musste auf Grund des Personalmangels reaktiviert werden und rieb sich als einziger Stürmer an der gut organisierten Gästeabwehr auf. Es gab nur zwei nennenswerte Abschlüsse in Halbzeit eins in der trotzdem spannenden Partie.

„Wir wollten erst einmal kompakt stehen und Sicherheit bekommen. Im zweiten Durchgang haben wir aber etwas umgestellt und im Vorwärtsgang mit zweiter Spitze agiert“, erklärte Christian Städing den etwas offensiveren und mutiger wirkenden Auftritt seiner Mannen. Dabei brauchte es nun aber Geduld und Ideen. Lübben agierte im Abwehrbereich weiterhin fast fehlerlos, schaffte es aber kaum, eigene Angriffssituationen zu kreieren.

So kam es, wie es kommen musste: Alexander Schadow erzielte per Flachschuss von der rechten Strafraumkante die verdiente 1:0-Führung (54.). Grün-Weiß machte vorab den Fehler, halbherzig und inkonsequent am eigenen Strafraum zu verteidigen und sah nun die Felle wegschwimmen. Lübben mühte sich, blieb aber harmlos. Bernau lauerte auf Fehler und hatte Glück, dass das Gästeteam weit aufgerückt im Vorwärtsgang die Kugel verlor. Alexander Schadow wurde mit dem 2:0 zum Doppelpacker, als er per Anspiel auf die Reise geschickt wurde, das Laufduell gewann und vielumjubelt clever an Gästekeeper Patrick Michaelis vorbei flach einnetzte (73.).

Die Körpersprache der Gäste zeigte nun schon an, dass man nicht wirklich an eine Wende glaubte. Der Anschlusstreffer in der 87. Minute durch Markus Müller, der nach einem Eckball am höchsten sprang und wuchtig einköpfte, brachte dann noch einmal spannende Schlussminuten. Bernau verteidige nun mit Mann und Maus gegen mit der Brechstange agierende Gäste. Die vierminütige Nachspielzeit überstand der FSV schadlos und Städing war schon froh, erfolgreich in den Pflichtspielrhythmus gekommen zu sein.

„Wir haben verdient gewonnen. Das Gegentor kann immer passieren. Im Ganzen bin aber ich sehr zufrieden“, freute sich FSV-Coach Städing. Sein Gegenüber, Thomas Schmidt, wirkte dagegen schon etwas ratlos. „Ich bin total enttäuscht. Für mich ein klares 0:0, wir wollten keine leichten Fehler machen. Beide Tore sind aus solchen gefallen, so haben wir die Partie zu einfach her geschenkt.“(imu)

Bernau: Danny Kemptner – Norman Flach, Christian Amuri, Damir Coric, Thorben Schöffel – Justin Pehl (90.+3 Glenn Böhme), Steven Bergmann, Alexander Schadow, Marinko Becke, Georg Machut – Moussa Doumbia (78. Philipp Marcel Schmid)