Union erkämpft Remis in Oranienburg

Stefan Zwahr

Oranienburg Oranienburg. Eine Woche vor dem Rückrundenstart der Fußball-Brandenburgliga konnte Union Klosterfelde beim Oranienburger FC Eintracht im Nachholspiel einen Punkt entführen. Man trennte sich 1:1.

Eintracht-Trainer Enis Djerlek ärgerte sich über den Spielausgang. Er war fassungslos, dass es nach einer Aktion gegen Alexander Schütze keinen Elfmeter gab (76.). „Wir hatten im zweiten Abschnitt gefühlte 90 Prozent Ballbesitz und viele Abschlüsse.“ Es sei ärgerlich, dass der Gegner im Spiel gehalten wurde.

Und nicht nur das: Nur durch einen kapitalen Schnitzer von OFC-Kapitän Jerome Malanowski wurde Klosterfelde in der 57. Minute überhaupt wieder ins Spiel zurückgeholt. Keine 180 Sekunden nach dem Oranienburger Führungstreffer, den Miguel Unger mit einem Flachschuss aus 22 Metern erzielte, gelang Morten Jechow nach Zuspiel von Lukas Bianchini aus ähnlicher Position der Ausgleich für die Gäste.

„Unser Tor ist vielleicht etwas glücklicher als das andere“, sagte Unions Trainer Gerd Pröger, der von einer gerechten Punkteteilung sprach. Während seine Mannschaft im ersten Abschnitt ein leichtes Übergewicht gehabt habe, „hat sich das in der zweiten Halbzeit dann aber komplett gespiegelt“. Das sah sein Kollege Djerlek anders. „Wir waren die klar bessere Mannschaft in den 90 Minuten.“ Klosterfelde-Trainer Gerd Pröger, einst selbst Oranienburger Übungsleiter, sah in dem Spiel hingegen „keine Mannschaft so überlegen, dass sie sich unbedingt den Sieg verdient hatte“. Daher lautete sein Fazit: „Ich würde von einem leistungsgerechten Unentschieden sprechen.“ In der ersten Halbzeit habe sein Team die bessere Klinge geschlagen. „Wir sind vorne raufgegangen. Damit hat der Gegner Probleme gehabt. Es kamen lange Pässe ins Nichts.“ In der zweiten Halbzeit sei Oranienburg die Mannschaft gewesen, die mehr Ballbesitz hatte. „Es war wichtig für uns, dass wir schnell den Ausgleich gemacht haben. Nach dem Verlauf der zweiten Hälfte kann ich mit dem Punkt leben.“ Auch Morten Jechow war zufrieden. „Wir sind nun seit acht Spielen ungeschlagen. Das war unser Minimalziel. Unseren Erwartungen sind wir mehr als gerecht geworden.“ Am Sonnabend startet Union mit dem Derby bei Preussen Eberswalde in die Rückrunde.(sz)

Klosterfelde: Dennis Tietz - Dennis Aerts, Michael Laletin, Alexander Rathmann, Mathias Klotsche, Morten Jechow, Felix Klaka, Jerome Ehweiner (69. Matteo Barsalona), William Dittrich, Steven Nowark (79. Alexander Kraatz), Lukas Bianchini