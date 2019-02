FHC stößt auswärts den Bock um

Matthias Braun

Hildesheim Die Handballerinnen des Frankfurter HC haben am Sonnabend das Spiel bei Drittliga-Schlusslicht Eintracht Hildesheim standesgemäß mit 28:18 (15:9) für sich entschieden und damit die Auswärts-Serie von fünf Niederlagen in Folge beendet. Bereits in der ersten Spielhälfte legten die Schützlinge von Trainer Wolfgang Pötzsch den Grundstein für den zehnten Saisonerfolg und halten weiter Anschluss an die Spitzengruppe der Dritten Liga Nord.

Nicht nur auf dem Parkett, auch im Umfeld präsentierten sich die Niedersachsen wenig drittligareif. Aufgrund einer Andersbelegung der Hildesheimer Arena mussten die Gastgeber in eine Halle ausweichen, die den Ansprüchen einer Partie dieser Liga nur unzureichend genügte. Es gab weder Hallensprecher noch eine funktionierende Internetverbindung, so dass die Software zur Erfassung des elektronischen Spielberichts auf dem entsprechenden Notebook nicht geladen werden konnte. Das hatte zur Folge, dass der Liveticker per Internet nicht funktionierte.

Trotz der widrigen Bedingungen auch im Umkleide- und Sanitärbereich setzen sich die Oderstädterinnen nach ausgeglichener Anfangsphase mit fünf Treffern in Folge von 5:5 auf 10:5 erstmals ab. Dabei zahlten sich zwei Umstellungen aus. Der Frankfurter Trainer hatte Svjetlana Kresovic von Beginn an in die Abwehrformation beordert, was dieser merklich Sicherheit verlieh. Dahinter durfte die erst 17-jährige Weißrussin Valeryia Kurliandchyk ihns Tor. Das tat sie mit Bravour und meisterte 50 Prozent der Torwürfe. Die Gäste bauten so den Vorsprung bis zur Pause auf 15:9 aus.

Nach dem Wechsel konnte Hildesheim zwar auf 14:18 verkürzen, die Oderstädterinnen zogen aber schnell auf 24:16 davon und der dritte Auswärtserfolg geriet nicht mehr in Gefahr. „Das war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung“, war Wolfgang Pötzsch mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. „Die gute Abwehr und Valeryia im Tor waren dabei schon die halbe Miete. Die Mannschaft hat unser Konzept konsequent umgesetzt. Wir haben bewiesen, dass wir auch auswärts gewinnen können“, freute sich der Coach. „Jetzt hoffen wir am 3. März auf eine große Kulisse gegen den MTV Altlandsberg.“ (mb)

FHC: Valeryia Kurliandchyk, Ronja Nühse, Mandy Schneider – Emilia Heinrich 5, Saskia Nühse 1, Theresa Loll, Svjetlana Kresovic 1, Vanessa Plümer 12 (5/4), Yana Chabrova, Gina-Maria Gothow 2, Michelle Strauß, Michéle Dürrwald 6, Cora Bertram, Kathleen Müller 1, Pauline Wagner, Trainer: Wolfgang Pötzsch

Siebenmeter: Hildesheim 5/4, FHC 5/4 – Zeitstrafen: Hildesheim 4, FHC 5 + Rote Karte Saskia Nühse (59.) – Schiedsrichter: Brandt, Thies (Vlotho) – Zuschauer: 20