Udo Plate

Falkenberg (MOZ) Außer Spesen nichts gewesen lautet das Fazit der Regionalliga-Billardkegler des Falkenberger SV II beim BSV Blumberg. Die Gäste zogen mit 1428:1625 Holz den Kürzeren. Ebenfalls eine Niederlage musste der MTV Hohenwutzen mit 1351:1393 Holz bei Grün-Weiß Bernau quittieren.

Auf dem Papier sieht die Aufgabe oftmals leicht aus, doch gerade darin besteht die Gefahr für den vermeintlichen Favoriten: Das musste auch der MTV Hohenwutzen erkennen. Nach dem starken Saisonverlauf mit sieben Siegen aus neun absolvierten Partien reisten Oderdörfer in die Hussitenstadt Bernau. Doch bei den Gastgebern, die bisher lediglich vier Erfolge feiern durften, hingen die Trauben diesmal zu hoch für das MTV-Sextett.

Dabei starteten die Gäste durchaus vielversprechend in die Partie. Klaus Karbe setzte sich gegen seinen direkten Kontrahenten Marcos Rapp mit 249:222 Holz durch. Im weiteren Spielverlauf zogen dann jedoch Ulf Gärtner gegen Henry Schulz (202:226), Orlando Emig gegen Michal Bahr (203:227) und Jörn Wickert gegen Stephan Lungwitz mit 234:249 Holz den Kürzeren und die von Karbe erzielte Führung war dahin. Da half auch das kleine Zwischenhoch in Person von Klaus Zepke, der über Dietmar Stürmer mit 205:188 die Oberhand behielt, nicht mehr viel. Zumal sich Hohenwutzens Topspieler Karl Karbe dem Ex-Oderberger Thomas Wunsch in den Reihen der Bernauer geschlagen geben musste. Wunsch siegte mit 281:258 Holz und tütete den fünften Saisonsieg der Hussitenstädter ein.

Eine einkalkulierte Auswärtsschlappe setzte es indes für die Bundesliga-Reserve des Falkenberger SV beim Titelanwärter BSV Blumberg. Das Gäste-Sextett stand von Beginn an auf verlorenem Posten und unterlag in allen sechs Duellen. Bei der Heimtruppe überzeugten vor allem die beiden Ex-Gorgaster Uwe Kaul und Uwe Erdmann. Während Uwe Kaul mit 271:242 Holz Falkenbergs Burkhard Fehlemelcher in Schach hielt, lieferte sich Uwe Erdmann mit Tino Wilke ein packendes Duell. Hatte Wilke bei Halbzeit mit 137:132 Holz die Nase noch knapp vorn, durfte am Ende Erdmann jubeln – 273:272 Holz lautete das Resultat.

Zuvor hatte Lutz Müller, der dritte Oderbrücher im Dress der Blumberger, einen erfolgreichen Auftritt hingelegt. Die unerschütterliche Frohnatur gab Falkenbergs Sirko Sparcholz mit 245:217 Holz das Nachsehen. Zudem gewann Blumbergs Rüdiger Weiher gegen Routinier Reinhard Bredow mit 256:181 Holz und Frank Schmidt besiegte Bastian Hase mit 280:250 Holz. Den Vogel schoss Blumbergs Degenhardt Gericke ab, der sich gegen Axel Böhme mit 300:266 Holz durchsetzte.