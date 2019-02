Sieben Maler, sieben Möwen

Oliver Schwers

Schwedt (MOZ) Was kommt heraus, wenn sieben Maler gemeinsam am Meer malen? Sieben Bilder. Von jedem. Und sieben Möwen. So zumindest hat Initiator Sigurd Wendland die Sache selbst umgesetzt. Mit geübtem Pinselschwung zeichnet er ebenso kraftvoll wie die Vögel selbst deren permanente Präsenz in Heringsdorf an der Ostsee nach. Damit überrascht er Karin Lehmann vom Eigenbetrieb der Kaiserbäder auf der Insel Usedom, die die Aktion schon seit Jahren unterstützt, ein weiteres Mal. Seine fliegenden „ortsansässigen Mitbewohner“ sind Wendland derart lebendig gelungen, dass sie förmlich durch die Schwedter Galerie am Kietz zu flattern scheinen. Dort hängen jetzt die Ergebnisse des 14. Kaiserbäder-Pleinairs. „Die Landschaft am Meer fasziniert die Menschen immer wieder“, sagt Karin Lehmann zur Eröffnung der diesjährigen Vernissage beim Schwedter Kunstverein. Und wenn jedes Jahr einmal sieben Maler mit Pinsel, Staffelei, Hocker oder Decke, mit Hut, Kittel oder Anzug erscheinen, so ist das ein „Anblick, den die Einheimischen seit 14 Jahren genießen“. Der künstlerische Blick der sieben folge dem „Muster der Wellen“, den Farben und dem Treiben der Möwen.

Den Bildern anzusehen ist eindeutig das ausgesprochen malerfreundliche Wetter des Jahrhundertsommers 2018. So bunt wie die Farben ist die Herangehensweise. Wie Bullaugen wirken die ausschließlich runden Werke von Martin Senn aus der Schweiz. Dem Vernehmen nach soll er seine Skizzen auf ausgedienten Pizzapappen begonnen haben. „Über den Tellerrand hinausschauen“ – so interpretiert er diese Form.

Der Däne Felix Pedersen experimentiert und sucht sich ausgerechnet die nicht so auffälligen Kaiserbäderhäuser heraus. Erstmals ist mit Madlen Behrendt eine Norwegerin dabei. Sie zieht die Aufmerksamkeit mit einer abstrahierten liegenden nackten Frau auf sich, über der Robotermöwen kreisen.

Wie in jedem Jahr will die Ausstellung auch Lust machen zu einem Besuch am Meer. Sie ist nach Heringsdorf und der Galerie 2132 in Roslev in Dänemark jetzt in Schwedt zu sehen.

„7 malen am Meer“, Galerie am Kietz Schwedt, bis 28. März.