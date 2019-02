Universelle Hip Hop-Lektionen

Lisa Mahlke

Slubice (MOZ) „Jeszcze raz, jeszcze raz“ („Noch einmal“) rufen die polnischen Gäste und auch die deutschen Konzertbesucher, die an diesem Abend im Klub Prowincja im Słubicer Kulturhaus Smok in der Mehrheit sind, steigen in die Rufe ein. „Hoffentlich heißt das was Gutes“, sagen die beiden Sänger Paul-Phillipp Krüger und Klemens Rieck lachend, bevor sie ihre Zugabe beginnen.

Bilderstrecke Loopmilla in Slubice Bilderstrecke öffnen

Aber deutscher Sprechgesang in Polen? Das klappt am Sonnabend gut, die Sprache der Musik wirkt universell. Zu neunt steht die Rostocker Band Loopmilla auf der Bühne. Ihre Ansagen machen die Sänger immer wieder auf Englisch, sodass auch alle etwas verstehen.

Nur schade, dass die polnischen Gäste die ausgefuchsten Liedzeilen wie „Hauptsache wir bauen Parkplätze und noch mehr Supermärkte [...] wir bauen ein Denkmal, denk mal nach! für Konsum und Konserve“ und „Erst wenn der letzte Fisch gefressen wird, das letzte Tier vergessen, dann der letzte Baum gefällt ist, merkt ihr, dass man Geld nicht essen kann“ wohl nicht verstehen.

Am Polnischen versuchen sich die Sänger, etwa beim Bedanken oder wenn ein wichtiger Part kommt: „Uwaga, uwaga“ („Achtung“). Auch das Publikum lernt etwas: Hip Hop-Lektionen stehen an dem Abend an, zum Beispiel, dass die Hände in die Luft gehören und mitwippen müssen.

Die Słubicer und Frankfurter sind verschwitzt und zufrieden, die Rostocker sowieso: „Danke, dass wir hier sein durften. Man wart ihr geil.“(sam)