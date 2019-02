Am 16. Geburtstag eine Zeitreise ins Jetzt

Musikalische Darbietungen: Davon gab es ebenfalls so einige in dem einfallreichen wie vielfältigen Programm. © Foto: Thomas Berger

Thomas Berger

Strausberg (Freier Mitarbeiter) „Theo dreht auf“ war diesmal die rund dreistündige Show überschrieben – der 200. Geburtstag des Namensgebers der Schule war auch Thema bei der alljährlichen Gala des Fontane-Gymnasiums. Das Publikum am Freitag und Sonnabend war begeistert.

Wird eigentlich das Raum-Zeit-Kontinuum gestört, wenn man dem jugendlichen Fontane schon etwas über sein späteres Leben erzählt? Die Frage scheint angebracht, denn mit eben dem 16-jährigen Ich des Schriftstellers (Eric Taurat) sind drei Schüler konfrontiert, als Jette (Henriette Pauls) etwas unvorsichtig die als Telefon erscheinende Zeitmaschine von Felix Triebel und Chiara Pelz bedient. Flugs finden sie sich nämlich im Jahr 1835. Umgekehrt reist Theo, als die Zeitmaschine wieder einsatzbereit ist, mit den dreien ins Hier und Heute. Auch für ihn anfangs ein kleiner Kulturschock, doch später ist er sichtlich begeistert. Zudem schauen Jette und er sich immer wieder so komisch an, wie Chiara und Felix nicht verborgen bleibt ...

Erst von Montag bis Mittwoch, verriet das Moderatoren-Quartett, sind die Texte der einfallsreich-amüsanten Rahmenhandlung entstanden. Trotzdem gab es schon am Freitag zur Vorpremiere keinen einzigen Texthänger. Ebenso wenig wie bei den bemerkenswerten Rezitationstalenten: Nele Hochmuth zeigte, dass „Herr von Ribbeck“ mit dem Birnbaum im Havelland keineswegs eine eingestaubte Kamelle ist. Über die zunehmende Zahl von Lügen in der Welt machte sich Anne Hochmuth mit „Das Blaue vom Himmel“ Gedanken. Und Chiara Pelz hatte noch einen Soloauftritt mit „Teenagermädchen“, einer Zustandsbeschreibung über die 13- bis 19-Jährigen, die Zwerchfellkitzel pur, aber mit kritischem Tiefgang war.

Die Wirrwarr-Mitglieder können wiederum nicht nur meisterhaft mit Sprache umgehen, sondern sogar nonverbal für Unterhaltung sorgen, wie ein weiterer Sketch als Parodie einer Signalweitergabe einer Gruppe sitzender Menschen zeigte. Natürlich durfte ebenso der Schulchor nicht fehlen, der sich mit „Wenn ein Mensch lebt“ und „A Tribute to Queen“ in den langen Reigen der Akteure auf der Bühne einreihte. Fontanes Werk ist aktuell, kann durchaus in ungewöhnlicher Form daherkommen – bewies die Klasse 7/6 mit der Ballade „John Maynard“ in einer Rap-Version.

Ein Training mit Turnvater Jahn gab es, als alles noch im Jahr 1835 spielte, „Old Meets Young“ war eine weitere turnerische Einlage betitelt, und auch die Gruppe TeamGym brachte ihre Fähigkeiten bei „Lovely“ mit ein. Tosender Szenenapplaus war da sicher, so wie bei den diversen musikalischen Darbietungen. Da brillierte Josephine Buttler auf der Violine mit „Serenata“, hieß es genauso locker wie tiefsinnig „Wir sind zwei“ bei Tade Jakob und Lucie Klopp, während Lilly Rabe und die mehrfach im Einsatz befindliche Anna Zeller (Gesang/Gitarre/Piano) für ihr unter die Haut gehendes „Ein Geschenk“ besonders viel Beifall erhielten. Nicht nur auf der Bühne waren noch einige mehr im Einsatz, und die abschließenden Dankesworte gingen nicht zuletzt an all jene im Hintergrund, die ebenfalls ihren Anteil am Gesamterfolg haben.