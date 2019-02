Justiz auf der Bühne

Patrizia Czajor

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mord und Totschlag mit einer gewissen Portion Humor – so lässt sich die Interpretation des Stücks „Zeugin der Anklage“, das die Theatergruppe des Albert-Schweitzer-Gymnasiums am Donnerstag im Friedrich-Wolf-Theater aufführte, auf den Punkt bringen. Gleich zu Beginn betonte der bekannte Strafverteidiger Sir Wilfrid Robarts, einer der Protagonisten: „Die Justiz ist eine ernste Sache“. Bezogen auf das Stück stellte sich der Einwand seiner Schreibkraft Greta am Ende jedoch als richtiger heraus. Sie machte ihn darauf aufmerksam, dass in der Zeitung doch immer vom Gelächter im Gerichtssaal geschrieben werde.

So erging es auch dem Publikum, das nicht nur Zeuge des Prozesses von Leonard Vole wurde, der beschuldigt wurde eine wohlhabende Witwe ermordet zu haben, sondern selbst das Gefühl haben sollte, im Gerichtsaal zu sitzen. Regelmäßig forderte die Richterin die Besucher nämlich dazu auf, sich zu erheben. Wichtigste Zeugin des Falls war dabei Christine, die Frau des Angeklagten. Ihr Spiel versuchte der Anwalt Sir Wilfrid Robarts mit seiner sympathischen Arroganz wie auch Nüchternheit zu durchschauen und hielt sich an die Strategie, so oft wie möglich Einspruch zu erheben und zu stören. Irritieren ließ er sich dabei höchstens von Greta, die ihn regelmäßig an seinen hohen Blutdruck erinnerte.

Neben den undurchsichtigen Motiven der Charaktere lebte das Stück gerade von den Eigenheiten der Figuren. Amüsant war die gegen den Angeklagten wetternde Haushälterin der Ermordeten, welche von der Richterin wissen wollte, warum sie ihr bestelltes Hörgerät wohl noch nicht erhalten habe; rätselhaft und mysteriös blieb dagegen fast bis zum Schluss das Handeln der wichtigsten Zeugin. Erst bestätigte Christine das Alibi ihres Mannes, nur um ihn dann doch anzuschwärzen und wenig später den Verteidiger ihres Mannes als verkleidete, fremde Frau im Berliner Dialekt erneut auf eine falsche Fährte zu locken.