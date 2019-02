MOZ

Werneuchen (MOZ) Technik im Einen Spezialanhänger einer Firma für Rohrsanierung haben Diebe in der Nacht zum Sonnabend in Werneuchen gestohlen. Der Anhänger war in der Reichweinstraße abgestellt. Dem Unternehmen entstand ein Schaden in Höhe von rund 45 000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.