Bach, Beatles und Pferdebürsten

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Vielleicht waren zukünftige große Komponisten am Wochenende zu Gast in Frankfurt. So ganz genau weiß man das natürlich noch nicht. Ein klein wenig Rüstzeug auf diesem langen Weg haben die Jugendlichen in jedem Fall am Sonnabend in der Konzerthalle mitbekommen. Der Landesmusikrat Brandenburg hatte zum Konzert und anschließenden Kompositions-Workshop eingeladen.

Dass dieser in der Oderstadt stattfand, dafür hatte sich Thomas Schmidt eingesetzt. Er ist selbst Orchestermusiker beim Brandenburgischen Staatsorchester und arbeitet beim Landesmusikrat mit, welcher die Veranstaltung ausrichtete. „Es ist mehr ein theoretischer Zugang zur Musik“, erklärte er, „aber eben nicht uninteressant für Kinder und Jugendliche“.

Konstanze Sander, Generalsekretärin des Landesmusikrats, erklärte: „Das Komponieren-Lernen an sich wird in ganz Brandenburg nur an drei Musikschulen angeboten.“ Beteiligen können sich an den Workshops und am aktuell laufenden Wettbewerb „Jugend komponiert“ Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 27 Jahren.

Im Mittelpunkt beim Frankfurter Workshop stand dabei das Saxofon als Instrument des Jahres. Das wird jährlich von den Landesmusikräten verschiedener Bundesländer gekürt. Nach einem Konzert mit Ryszard Zoledziewski von der Musikakademie Wrocław, Detlef Bensmann von der Universität der Künste Berlin und Lilly Paddags aus Frankfurt/Main wurden die Besonderheiten der Instrumente beim Komponieren erörtert.

So erklärte Detlef Bensmann, als Schirmherr des Instruments des Jahres, die besonderen Kniffe beim Komponieren für das Saxofon. Allein das Notieren auf den Notenblättern sorgt dabei für einiges Kopfzerbrechen. „Grundsätzlich kann man aus jedem Geräusch Musik erzeugen“, erklärte er. Für das Klavier etwa habe er Stücke komponiert, für die er mit einer Pferdehaarbürste über die Saiten streicht. Oder einen Radiergummi zwischen die Seiten steckt. Das erzeugt bisher nicht gekannte Klänge.

Allerdings müsse man die auch auf den Notenblättern verewigen. Warum in den meisten Konzertsälen zeitgenössische Musik oft nur eine untergeordnete Rolle spielt, liegt auch an den Hörgewohnheiten des Publikums, so Detlef Bensmann. „Man muss den Menschen sagen, dass auch ein Musikstück eines unbekannten Musikers gut sein kann“, findet er. „Für einen, der immer Beatles hört, ist auch Bach ein ungewohnter Hörgenuss“. Vielleicht ändert sich das ja mit den Jugendlichen, die am Frankfurter Workshop teilgenommen haben.

Selbst komponierte Musikstücke für Saxofon (Sopran, Alt und Tenor), Posaune, Klavier und Akkordeon in der Besetzungen vom Duo bis Quartett oder Saxofon-Solo können Kinder und Jugendliche aus Brandenburg und Polen noch bis zum 3. August beim Landesmusikrat Brandenburg einreichen. Vom 3. bis 6. Oktober findet dann eine Kompositionswerkstatt unter der Leitung des Komponisten Helmut Zapf statt.