Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Traurige Liebeslieder mit Bier-, Fußball- und Frauenstrophen, fröhliche Kneipensongs, beschwingte Tänze: Die Robbie-Doyle-Band hat am Sonntagnachmittag mehr als 100 Zuschauer in der Konzerthalle in St. Georg begeistert. Robbie Dyle, der gerade von einer Tournee aus Thailand zurück gekommen ist, litt noch unter der Zeitverschiebung. Der irische Musiker, der in Berlin lebt, singt, spielt Flöten wie die Tin Whistle. beherrscht die traditionelle irische Rahmentrommel Bodhran und Percussionsinstrumente. Fast jedes Jahr kommt er nach Bad Freienwalde. Brid Ni Chathain an der Harfe sowie Bernd Lüdke (Gitarre und Fiddle) vervollständigen die Band.

Für einen Augenschmaus sorgte erneut die Scottish Country Dancing Society aus Berlin. Die Frauen und Männer legten eine kesse Sohle auf die Bühne der Konzerthalle. Vor allem die Herren im Kilt zogen die Blicke auf sich. „Das sind keine Röcke“, mahnte Angelika MacLaren, Vorsitzende der Formation. Acht Meter Stoff steckten in jedem Kilt. Das Messer im Strumpf beweist, dass die Frage nach dem Darunter nicht erwünscht ist.(sg)