Auch Beethoven hat Humor

Stillvergnügtes Streichtrio: Konrad Other (v.l.), Claudia Other und Hans-Joachim Scheitzbach spielten am Freitagabend die Stücke der großen Komponisten. Scheitzbach amüsierte die Gäste mit Geschichten über die damalige Zeit. © Foto: Patrizia Czajor

Patrizia Czajor

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Reihe „Klassik populär“ ist nicht nur etwas für Musikkenner. Der Cellist Hans-Joachim Scheitzbach spricht damit gerade auch Musiklaien an. Denn zu den Stücken der großen Komponisten hat er immer noch eine kleine Geschichte auf Lager. Beim Publikum kommt das gut an.

Hans-Joachim Scheitzbach ist sozusagen das Gesicht der Reihe „Klassik populär“, die es seit über 30 Jahren im Städtischen Museum gibt. In jedem Jahr veranstaltet der Musiker vier musikalische Abende, immer mit einem neuen Thema. Mit den vier Jahreszeiten habe das hingegen nichts zu tun, wie der 79-Jährige sagt. Eigentlich geht es ihm darum, die Musik mit kleinen Geschichten lebendiger erscheinen zu lassen. Das kommt auch gut an. Marianne Walaschewski und Manja Gramsch lassen sich fast keine Veranstaltung des Solocellisten entgehen. „Es ist so eine gemütliche, fast familiäre Atmosphäre“, sagt Marianne Walaschewski. Nicht zuletzt gefallen der Eisenhüttenstädterin, die sich als Musiklaien bezeichnet, die kleinen Anekdoten, mit denen Scheitzbach ihr die Musik der großen Komponisten des Barock, der Renaissance oder der Romantik näherbringt.

Bevor sich Hans-Joachim Scheitzbach mit seinen beiden Kollegen Claudia Other (Viola) und Konrad Other (Violine) mit ein paar fröhlichen und lockeren Tanzsätzen von Händl einspielt, möchte er den Gästen hingegen erläutern, warum der Abend unter der Überschrift „stillvergnügtes Streichtrio“ veranstaltet wird. Er animiert das Publikum dazu, sich vorzustellen, sie hätten an diesem Abend keine Profi-, sondern Laienmusiker vor sich, die sich an einem beliebigen Abend zum Musikmachen treffen. So sei es in einer Zeit ohne technische Geräte üblich gewesen. „Wer Musik haben wollte, musste welche machen.“

Und die war an diesem Abend abwechslungsreich und vielfältig. Nach den fröhlichen Klängen von Händl, die an den Maskenball einer französischen Hofgesellschaft erinnerten, folgten die eher melancholischen, sentimentalen Klänge des Italieners Corelli. Doch so schön sich die Stücke heute anhören mögen, Scheitzbach vermutete, dass das in Anbetracht der Instrumente früher wahrscheinlicher nicht ganz so sauber geklungen habe. Der 79-jährige Musiker erläuterte, dass die Saiten der Geigen früher etwa aus Katzendärmen bestanden hätten. Wenn die Musiker früher zum Beispiel in einer Kirche spielten, in der immer ein feucht-warmer Dunst in der Luft lag, kann davon ausgegangen werden, dass die Instrumente relativ schnell verstimmt gewesen sind, wie er erzählte.

Und bevor das Trio dann die „lebensbejahenden“, wie Scheitzbach sie bezeichnete, Musik des Virtuosen Haydn anspielte, gab es auch dazu ein passendes Zitat des Österreichers. Zu seinem Notenschreiber, der sich über die Beschwerden des Alters ärgerte, soll er laut Scheitzbach gesagt haben: „Alt werden ist immer noch die einzige Möglichkeit, lange zu leben.“

Danach ließ Scheitzbach den Anfang des Stücks von Claudia und Konrad Other noch einmal vorspielen, damit das Publikum die Ähnlichkeit der Melodie zu einer Oper von Christoph Willibald Gluck erkennen kann. „Es ist wirklich erstaunlich“, äußerte Scheitzbach. Solche Parallelen seien in fast jeder Epoche zu beobachten, obwohl sich die Komponisten nicht gekannt hätten. „Als lag die Melodie irgendwie schon in der Luft.“

Und so ähnlich führte der Cellist seine Gäste durch die Musik von Mozart, Bach sowie Beethoven. „Auch er hatte Humor, aber versteckt“, sagte Scheitzbach. Dann summte er eine langsame Melodie des Komponisten, die er mit einem Mal lauter und kräftig werden ließ. „Gerade, wenn man glaubt einzuschlafen, legt er immer noch einen drauf.“