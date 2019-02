Linke hoffen auf größten Zuspruch im Barnim

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Mit 46 Kandidaten gehen die Linken am 26. Mai ins Rennen um Mandate im Barnimer Kreistag. Durchschnittlich fünf Frauen und Männer wurden für jeden der neun Wahlkreise auf der Kreismitgliederversammlung am Sonnabend in Bernau nominiert. Lediglich im Wahlkreis 1 (Stadt Eberswalde) und im Wahlkreis 7 (Panketal) stellen sich sechs beziehungsweise sieben Kandidaten zur Wahl. Das Durchschnittsalter der Kandidaten ist mit 38,8 Jahren im Wahlkreis 1 am geringsten, im Wahlkreis VII mit 56,14 Jahren am höchsten.

„Wir sind die stärkste Fraktion im Kreistag und wollen es bleiben“, machte Fraktionsvorsitzender Lutz Kupitz den Anspruch klar. An Selbstbewusstsein mangelt es nicht. „Die inhaltlichen Akzente in der Kreispolitik haben wir gesetzt“, zeigte sich der Bernauer überzeugt und nannte unter anderem das Förderprogramm zur Entwicklung des ländlichen Raumes, die Übernahme weiterführender Schulen durch den Landkreis, die Gründung der Kreisenergiewerke, „die jetzt anfangen, zu laufen“ und die Einführung kostenfreier Schulmilch an den Förderschulen. Noch vor Ende der laufenden Wahlperiode wollen die Linken gemeinsam mit der SPD das kostenfreie Schülerbusticket auf den Weg bringen. Auch die Neuregelung der Kosten der Unterkunft für Hartz-IV-Empfänger bereiten sie bereits vor. Im Wahlprogramm stehen des weiteren der Ausbau des Investitionsprogramms für ländliche Kommunen, die weitere Kommunalisierung von Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge, eine kreisliche Unterstützung bei Ausbau und Qualitätssicherung von Kitas und ein kostenloses Mittagessen für jedes Kind auf der Liste.

Ein „Barnim für alle ­– sozial gerecht und solidarisch“, dafür wollen sich Linken weiter stark machen. „Insgesamt 136 Kandidaten in unterschiedlichen Vertretungen zeigen das Gesicht linker Kommunalpolitik“, hob Kreisparteivorsitzender Thomas Sohn hervor. Mit der SPD habe die Linke einen Partner, mit dem sie verlässlich zusammenarbeite, erklärte er. Unter den Bewerbern für den nächsten Kreistag sind eine ganze Reihe von kommunalpolitischen Urgesteinen wie Alfred Schultz, der langjährige Vorsitzende des Kreistages, aus Eberswalde, die Biesenthalerin Margitta Mächtig, seit 25 Jahren Abgeordnete im Barnim-Parlament und Eva Schmidt aus Panketal, die zum vierten Mal zur Kreistagswahl antritt und, sollte sie gewählt werden, mit 82 Jahren Anwärterin auf das Amt der Alterspräsidentin ist. Jüngster Bewerber mit 18 Jahren ist Pascal Heinrich aus Chorin. Mit Paul Doormann (20) und Veit Seefeld (26), beide aus Eberswalde, dem Bernauer Dominik Raabe (26) sowie den Eberswaldern Sebastian Walter (28) und Michael Wolff (29) stehen weitere fünf unter 30-jährige Linke zur Wahl.