Romantische Bilder von Elfen und Feen

Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Was passt bei schönstem Frühlingswetter besser zur Eröffnung einer Ausstellung mit dem Titel „Elfensommer“ als das Musikstück „Schneewalzer“? Die zehnjährige Leona Marie aus Zechin spielte ihn am Sonntag in der Alten Dampfbäckerei, wo bis zum 5. April die zauberhaften Aquarelle von Elke Wilke und romantischen Ölkreidezeichnungen von Barbara Störmer zu sehen sind. Da beide Künstlerinnen seit vielen Jahren eng befreundet sind, traf die zwölfjährige Martha aus Neufriedland mit ihrem Musikstück aus dem Film „Ziemlich beste Freunde“ auch die richtige Wahl. Beide sind Musikschülerinnen von Adda Schulz. Regina Tismer-Benthin hatte zur Einführung eine Elfenfestgeschichte aufgeschrieben, mit der sie die Besucher durch die Ausstellung führt und zum Mitträumen einlädt. Vorgetragen wurde sie von Malzirkelleiterin Christina Kloke. „Lauschen Sie dem Glockenklang“, lud die Laudatorin ein. Es gibt viel zu entdecken. So auch einen von Mario Eska aus Quappendorf selbst geklöppelten Schmetterling und eine Kinderzeichnung des heute schon 30jährigen Bahtiyar Blache. Beides hat Barbara Störmer in Kunstwerke verwandelt. (ulg)