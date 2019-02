Zahl der Flüchtlinge in Frankfurt leicht rückläufig

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) In Frankfurt leben zurzeit 1392 Flüchtlinge; Ende November 2018 waren es 1406, vor einem Jahr 1306. Von diesen befinden sich 398 in Obhut der Kommune, erhalten also Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. 85 sind in der Gemeinschaftsunterkunft in Seefichten untergebracht, 313 Asylsuchende in Wohnungen. Über die aktuellen Zahlen (zum Stichtag 31. Januar) informierte Sozialdezernent Jens-Marcel Ullrich am Donnerstag in der Stadtverordnetenversammlung.

In Zuständigkeit des Jobcenters befinden sich demnach weitere 966 Menschen, 613 davon gelten als erwerbsfähig. Ullrich verwies in dem Zusammenhang auf das Kommunale Integrationszentrum im Jobcenter, das Ende März offiziell eröffnet und als Anlaufstelle für Flüchtlinge Hilfen bündeln soll.

Darüber hinaus kümmert sich die Stadt auch weiter um 28 unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge; 12 von ihnen befinden sich in einer sogenannten Anschlusshilfe, sind also bereits volljährig. 292 Flüchtlingskinder besuchen in Frankfurt die Schule, gut die Hälfte davon eine Grundschule. Weitere 292 Kinder aus Flüchtlingsfamilien sind in einer der Kindertageseinrichtungen in der Stadt angemeldet; davon 144 in einer Krippe oder Kita sowie 148 im Hort.

Frankfurt hat in diesem Jahr bisher kaum neue Flüchtlinge aufgenommen. Bis Mitte Februar wurden der Stadt insgesamt zehn Asylbewerber zugewiesen.(thg)