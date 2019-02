Richtige Zeit für eine Schnittkur

Gerrit Freitag

Müllrose (MOZ) „Wir haben jetzt das perfekte Wetter und den optimalen Zeitpunkt für den Schnitt unserer Obstgehölze“, so begrüßte Gartenfachexperte Hans-Roland Müller am Sonnabend seine Besucher zum Baumschnittseminar im Raiffeisenmarkt und zeigte sich überrascht über die Pünktlichkeit seiner knapp 80 Seminar-Teilnehmer. „Ich möchte ihnen die Angst vor dem Gehölzschnitt nehmen“, führte er fort und benannte die Grundlagen für erfolgreiche Schnittarbeiten, die letztendlich dem Hobbygärtner später nicht nur gute Erträge bringen, sondern Bäumen und Sträuchern die richtige Form geben.

Teilnehmer wie Ulrich Hesse nutzten die Gelegenheit herauszufinden, was sie bei der Pflege ihrer Obstbäume falsch gemacht haben, woraufhin der Fachmann vor allem auf das Werkzeug einging. Letztlich empfahl der Seminarleiter die Verwendung einer sogenannten Bypass-Schere, die ohne größere Verletzungen des Gehölzes in seinen Augen am besten geeignet ist. „Die Bäume mit den Sorten Apfel, Birne, Pflaume sowie alle Beerenobststräucher können jetzt geschnitten werden, wenn Plusgrade vorherrschen.“ Leichter Frost nach dem Schnitt sei unbedenklich und schade den Pflanzen nicht, erläuterte Müller. Schnittarbeiten bei Minusgraden seien hingegen tabu.

Die Gehölze von Pfirsichen, Sauer- und Süßkirschen sind zwar empfindlicher, dennoch können auch diese jetzt, spätestens im April, in Form gebracht werden, wie der Fachmann darlegte. Wird der Zeitpunkt verpasst, sei dies auch noch im Herbst möglich. „Apfel, Birne und Pflaume sind geduldig und müssen nicht unbedingt jedes Jahr ausgeästet werden.“ Pfirsich oder Aprikose dagegen verlangten, erläuterte er, jedes Jahr seine Schnittkur, sonst können laut Müller die Erträge nicht nur sehr gering ausfallen, sondern auch ganz ausbleiben.

Auch die Form der Krone war ein Thema im Seminar. Während früher überwiegend die Pyramidenform die Krone des Baumes prägte, ist heutzutage eher die Hohlkrone gefragt, wie Müller ausführte. Dabei würden nach innen wachsende Zweige und Äste entfernt, so dass die Fruchtzweige eher dazu neigten nach außen und in die Breite zu wachsen. Dieser Effekt könne verstärkt werden, indem man laut Müller die äußeren jungen Außentriebe mit Gewichten beschwert oder Spannseile mit Erdhaken verbindet, so dass die Astzweige leicht abgespreizt werden. Das passiere in der Phase des Pflanzschnittes, der festlegt, welches Grundgerüst der Baum in der Zeit seines Lebens haben werde. „Wir schneiden auf Ausleger. Die letzte Knospe, die nach dem Schnitt übrig bleibt, ist die stärkste die austreibt und den Wachstum des Astes fortsetzten wird.“