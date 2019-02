Psychologie und Grafikdesign auf dem Lehrplan

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Abitur in drei Jahren – damit wirbt das Berufliche Gymnasium des Oberstufenzentrums II. Doch dies ist nicht die einzige Besonderheit der Schule, wie die Gäste beim Tag der offenen Tür am Sonnabend auf dem Campus in Finow erfuhren. Zum Profil der Einrichtung gehören vor allem die berufsorientierten Schwerpunkte Wirtschaft, Sozialwesen und Technik. Mit Leistungskursen etwa in Psychologie, Informatik oder Grafikdesign.

Weshalb das Berufliche Gymnasium vor allem für jene jetzigen Zehntklässler die beste Wahl sei, „die schon wissen, was sie mal werden wollen“, so Schulleiter André Haase. Aber: Natürlich sei der Weg keine Einbahnstraße. Das allgemeine Abitur, das die Schüler am Beruflichen Gymnasium ablegen, berechtige beispielsweise zum Studium an allen Hochschulen Deutschlands. „Wir hatten auch schon Schüler, die etwa Wirtschaft als Schwerpunkt hatten und dann Medizin studiert haben“, erinnerte sich Hartmut Lewerenz vom OSZ II.

Florentine Opitz aus Groß Schönebeck, die sich vor Ort informierte, hat schon recht klare Berufsvorstellungen. Chemielaborantin wolle sie werden, verriet die 16-Jährige von der Oberschule Finowfurt. Ihre Bewerbung fürs Gymnasium habe sie bereits abgegeben. Im Gespräch mit Lewerenz erfuhr sie, welche Fremdsprache als zweite möglich wäre: Spanisch, Französisch und Russisch. Freilich in Abhängigkeit der Anmeldungen. Nach der neuen Landes-Verordnung für die Abiturstufe könnten die Schüler zwar ab der 11. Klasse die zweite Fremdsprache abwählen. Vorausgesetzt sie haben diese bereits in der Sekundarstufe I belegt.

Auch für Ludwig Bunk (15) aus Lobetal steht schon fest, dass er ab August das Berufliche Gymnasium in Finow besuchen und den Schwerpunkt Technik wählen möchte. Die schulischen Voraussetzungen bringe er mit, als „Jahrgangsbester“. Sein Bruder Friedrich (18) ist dann gerade fertig. „Ich bin jetzt in der 13. Klasse. Und nach dem Abitur will ich BWL studieren“, so der junge Mann, der sich an der Schule wohl fühlt. „Hier ist alles gut organisiert, es gibt eine gewisse Erfahrung, um den Schülern eben einen guten Abschluss zu ermöglichen.“ – „Die Lehrer gehen hier wirklich auf die Schüler ein, bis es auch der letzte verstanden hat“, pflichtete ihm Lucas Lutter (19) bei, ein „Ehemaliger, der jetzt zur Bundeswehr geht. Das coolste Fach sei Mediengestaltung, warb er unter den interessierten Besuchern. Und Lehrerin Manuela Witte bestätigte: „Wir sind technisch hervorragend ausgestattet.“ Inclusive Software.

Das Berufliche Gymnasium besteht seit 1991. Seit 2012 hat es seinen Sitz in Finow. Mit dem dortigen Gymnasium sowie den anderen Bereichen des OSZ II gibt es dank der Zusammenarbeit Synergieeffekte. Aktuell lernen etwa 280 Schüler am Beruflichen Gymnasium – bei vier bzw. fünf Klassen pro Jahrgangs-stufe.