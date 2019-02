22 Mal gerettet, gelöscht und geholfen

Ulf Grieger

Jahnsfelde. (MOZ) Die Freiwillige Feuerwehr Jahnsfelde hat im neuen Gerätehaus Mitglieder befördert und ausgezeichnet. Die Jahnsfelder bereiten sich auf ihr Dreifachfest vor. Am 6. und 7. Juli werden 775 Jahre Jahnsfelde, 111 Jahre Ortswehr und 20 Jahre Jugendfeuerwehr gefeiert.

„Ich bin ganz beeindruckt von dem, was ihr voriges Jahr geleistet habt!“ Werner Helwig von der Alters- und Ehrenabteilung der Ortswehr, selbst viele Jahre Ortswehrführer, zollte den aktuell 15 Einsatzkräften und sieben Jugendfeuerwehrleuten großen Respekt. Ortswehrführer Wolfgang Stenzel hatte zuvor mit Fotos und Zahlen dargestellt, was die Feuerwehr im vorigen Jahr vollbracht hat. Neun Brände waren zu löschen und 13 mal war technische Hilfe zu leisten. Sechs mal waren die Einsatzkräfte bei Unfällen mit Personenschaden im Einsatz. Stenzel erinnerte an die Waldbrand-Löscheinsätze am 29. Juni in Obersdorf und 29. August bei Rehfelde, an die gegen Bäume gefahrene oder sich überschlagene Autos, an die Ölspuren und vieles mehr. 2500 Einsatz- und Ausbildungsstunden wurden geleistet.

Vor allem die Einsätze an der B1 und der Verbindungsstraße zur B5 nach Behlendorf rissen nicht ab. Sogar am Morgen nach der Jahreshauptversammlung hatte sich bei Behlendorf wieder ein Pkw überschlagen. Dort kam allerdings die Heinersdorfer Feuerwehr, mit der die Jahnsfelder ebenso wie mit der Trebnitzer und Woriner eng zusammenarbeitet, allein zurecht, wie Stenzel informierte, „Wir waren ja noch abgemeldet“. Die Unfallhäufigkeit lasse die Jahnsfelder davor warnen, nach dem Bau der neuen Grenzbrücke in Küstrin den Lkw-Güterverkehr von Polen nach Berlin über die B1 zu schicken. Stenzel verwies auf die Aktivitäten der Bürgerinitiative B1, an denen sich die Jahnsfelder beteiligen.

Stenzel dankte insbesondere den Angehörigen der Einsatzkräfte und den Eltern der Jugendfeuerwehrmitglieder für ihre Unterstützung. Zudem den Arbeitgebern im Ortsteil, die wie Frank Prochnow vom Öko-Landhof die Einsatzbreitschaft am Tage absichern helfen.

Die Jugendfeuerwehr Jahnsfelde-Trebnitz hatte wieder interessante Ausbildungsstunden absolviert. Stenzel erinnerte an die Beteiligung am Trebnitzer Feuerwehrjubiläum sowie das erfolgreiche Abschneiden beim Feuerwehrsportveranstaltungen wie dem Nachtpokal in Seelow sowie den Bereichs- Kreis- und Landesmeisterschaften. So holte Edgar Bartels einen Landesmeistertitel. Stadtjugendwart Thomas Esbach dankte insbesondere den Jugendwarten Christian Stenzel und Susann Pawlick für ihr Engagement. Er informierte über das Jugendforum der Feuerwehr der Stadt Müncheberg, bei dem immer wider auf die Frage der unzureichenden Ausrüstung hingewiesen werde. Sobald die gesetzliche Grundlage dafür geklärt sei, werde sich die Stadt an der Beschaffung beteiligen, erklärte er.

Höhepunkt wird dieses Jahr die 775-Jahrfeier Jahnsfeldes, die am 6. und 7. Juli gemeinsam mit dem 111. Jahrestag der Feuerwehr und dem 20. Geburtstag der Jugendwehr begangen werden soll. „Die Vorbereitungen darauf laufen“ informierte Ortsvorsteher Bernd Gohlke. Stadtbrandmeister Carsten Greim informierte über den Runden Tisch Brandschutz in der Stadt. Er wie auch Bürgermeisterin Uta Barkusky stellte in Aussicht, dass Jahnsfelde das neue Löschauto demnächst erhalten werde.