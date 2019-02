Hochmoderne Technik eingekauft

Hans Still

Klosterfelde (MOZ) Die Mannschaft der Klosterfelder Ortsfeuerwehr ist seit Freitagabend stolzer Besitzer eines neuen Löschgruppenfahrzeuges vom Typ LF 20. Gefeiert wurde die Einweihung wie ein großes Event: Das von einer Plane verdeckte Fahrzeug wurde, begleitet von Musik, mittels einer Drehleiter enthüllt.

Ob in Zerpenschleuse, Schönerlinde oder in Klosterfelde - wenn in der Gemeinde Wandlitz teure Feuerwehrtechnik in den Dienst gestellt wird, können sich die eigens veranstalteten Partys sehen lassen. In der Regel erfasst die Freude der Ortswehr inklusive der Kinder und Jugendlichen über die wertvolle Technik schnell sämtliche Besucher. Nicht anders war es am Freitagabend - es wurde mal wieder emotional.

Punkt 18.05 Uhr kündete eine Sirene vom Beginn der Show, Ortswehrführer Christian Hensel ergriff sichtbar aufgeregt das Wort, um sich im Namen aller für die Freiheit zu bedanken, die technische Ausstattung des ersehnten Fahrzeuges nach den Klosterfeldern Erfordernissen vorgeben zu können. „Was wir brauchen, durften wir bestellen“, lobte Hensel.

Als anschließend der Henry-Maske-Abschiedssong „Time to say goodbye“ in der Feuerwehr-Einstellhalle ertönte, flackerten schon Bilder des alten Fahrzeuges auf einer Videoleinwand. Seit 2001 besaßen die Klosterfelder ein älteres Löschgruppeneinsatzfahrzeug, das nun vermutlich für weitere drei Jahre in Lanke den Dienst verrichten wird. „Das alte Fahrzeug ist keineswegs verschlissen, aber das neue markiert den modernen Stand der Technik“, unterstrich Ortswehrführer Hensel den Unterschied.

Das vom Feuerwehr-Ausrüster Rosenbauer in Luckenwalde abgeholte MAN-Fahrzeug verfügt über 280 Pferdestärken und wiegt über 17 Tonnen. 290 00 Euro kostet ein LF 20 in der Grundausstattung. 50 Prozent dieses Preises finanziert das Land aus dem Fonds zur Ausstattung von Stützpunktfeuerwehren. Über 85 000 Euro kamen durch die Sonderbestellungen der Klosterfelder Wehr noch dazu, insgesamt kostet das Fahrzeug damit 375 000 Euro. „Für dieses Geld kaufen andere ein Eigenheim“, merkte Bürgermeisterin Jana Radant an.