Standesamt sucht Ausweichquartier

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Stadt sucht für die Zeit während der Rathaussanierung noch nach einem geeigneten Ausweichstandort für das Standesamt und den Trauraum. Verbindliche Aussagen dazu könnten noch nicht getroffen werden, teilte die Pressestelle der Stadt mit. Allerdings werde rechtzeitig darüber informiert.

Ende des Jahres sollen die Sanierungsarbeiten beginnen. Im Frühjahr und Sommer können demnach im Rathaus noch Trauungen stattfinden. Abgesehen vom Trauraum gibt es inzwischen jedoch auch eine Reihe weiterer Orte, an denen die Standesbeamten – auf Wunsch des Paares und nach vorheriger Abstimmung – Ehen schließen. Dazu gehören das Kleist-Museum, der Hansesaal des Bolfrashauses, die Seeterasse Güldendorf sowie von Mitte bis September der Ziegenwerder und das Forsthaus am Helenesee. Wer will, kann sich auch direkt am Helenesee das Ja-Wort geben.

2018 schlossen in Frankfurt 234 Paare den Bund fürs Leben, das waren acht Trauungen weniger als im Jahr davor. Es gab auch 18 gleichgeschlechtliche Eheschließungen. 2017 waren es nur drei, allerdings sind gleichgeschlechtliche Ehen auch erst seit Oktober 2017 gesetzlich möglich.

Beim Frankfurter Standesamt sind fünf Standesbeamtinnen tätig, darüber hinaus zwei Sachbearbeiterinnen. Abgesehen von zivilen Eheschließungen beurkunden sie auch Geburten, Sterbefälle sowie Vaterschaftsanerkennungen. Zudem kümmern sie sich um Staatsangehörigkeitsangelegenheiten. (thg)