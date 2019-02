„Stromerlebnis“ zeigt Wirkung

Uwe Spranger

Buckow (MOZ) Über Möglichkeiten zum Schutz von Nutztierherden vor dem Wolf haben Experten bei einer Informationsveranstaltung am Sonnabend im Besucherinformationszentrum des Naturparks informiert. Gut 30 Gäste nutzten das Angebot.

„Wir werden hier heute keine Grundsatzdiskussion über den Wolf führen“, schickte Sandro Knick vom Naturpark voran. Und daran hielten sich die Gäste auch. Lediglich ein Wriezener versuchte mit dem Hinweis auf vom Bauernverband geforderte wolfsfreie Zonen, den Referenten eine Aussage zu Obergrenzen zu entlocken, stieß aber auf Granit. Katrin Todt vom Landesamt für Umwelt (LfU), zu deren Aufgaben der Schadensausgleich gehört, machte lediglich auf unterschiedliche Meinungen auch unter den Experten aufmerksam.

Sie rückte die Prävention in den Mittelpunkt, verwies auf eine Richtlinie von 2017, die Förderung beispielsweise für bessere Zäune, Untergrabungsschutz, Herdenschutzhunde und Abkalbeweiden für Rinder ermöglicht, und zwar bis zu 100 Prozent. Maximal 15 000 Euro können innerhalb von drei Jahren in Anspruch genommen werden. Berater ermitteln vor Ort die beste Variante und helfen bei der Antragstellung. 2018 seien fast 800 000 Euro bewilligt worden, berichtete sie, im Jahr zuvor nur gut 300 000. Am preiswertesten und effektivsten sind aus Sicht der Expertin Umzäunungen, die dem Wolf ein „Stromerlebnis“ bescherten. „Es muss richtig funken, schon wenn er am Zaun schnüffelt. Das hat nachhaltige Wirkung.“

Zudem würden Nutztierschäden komplett entschädigt, wenn Mindeststandards bei der Haltung – bei Schafen zum Beispiel vierlitzige Elektronetzzäune von minimal 90 cm Höhe und mit 2500 Volt – eingehalten würden. In jedem Falle müsse der Vorfall möglichst binnen 24 Stunden über eine ständig besetzte Hotline gemeldet werden. Ein Gutachter prüfe dann alles vor Ort.

Schäfermeister Frank Hahnel aus Müncheberg hält eine Kombination von Elektrozaun und Herdenschutzhunden für die beste Variante. Und lobte das Angebot des Naturparks, um Weidetierhalter der Region informieren zu können. Denn nur wenn möglichst alle mitzögen, werde das geschützte Raubtier nicht quasi angefüttert, sondern ihm klar gemacht, dass Nutztiere kein Futter für ihn sind.

Nach Hahnels Angaben hat es bei Haltern mit Herdenschutzhunden seit 2003 nur 13 Übergriffe gegeben und nur solche mit geringer Beute. Ein Ökobetrieb aus Rießen bei Eisenhüttenstadt mit 1500 Schafen sowie Ziegen und Herdenschutzhunden im Einsatz bestätigte, dass es bei ihm bislang nie Probleme gab, bei Haltern ohne Hunde in der näheren Umgebung schon. In der Gegend sind Wolfsrudel nachgewiesen.

Insgesamt weist die Statistik des LfU für 2018 landesweit 153 Schadensfälle an 401 Nutztieren aus, bei denen ein Wolf als Verursacher ermittelt wurde oder nicht ausgeschlossen werden kann. 2017 waren es 115 Vorfälle mit 394 Tieren, zumeist Schafen. In Märkisch-Oderland sind die Fälle aber noch sehr selten, da die A 12 lange Zeit eine Barriere für die Wölfe war. Mittlerweile gibt es um Platkow Nachweise und einen „Beobachtungsraum“. (ufo)

Beratung zu Prävention: Valeska de Pellegrini, Tel. 0331 866-7035, oder Steffen Hinze, Tel. 0331 866-7036; Schadenshotline: 0172 5641700; https://bit.ly/2DJazBv