Sportstadt würdigt ihre Sportler

Annette Herold

Fürstenwalde (MOZ) Im Alten Rathaus sind am Sonnabend Fürstenwaldes Sportler des Jahres 2018 geehrt worden. Mit 706 entfielen die meisten Stimmen auf das Drachenboot-WM-Team von BSG Pneumant, Hawlingern und SpreeCoyoten.

Am Ende schlug das Gedruckte das Internet. 2538 Stimmen zur Sportlerwahl 2018 gingen über den Stimmzettel der Märkischen Oderzeitung ein, 2497 über das Online-Netzwerk Facebook. Mit teils deutlichen Unterschieden: So wurde für die Drachenboot-Weltmeister 600-mal per Stimmzettel votiert, online 106-mal.

Doch ganz gleich, wie für sie abgestimmt wurde, für Fürstenwaldes Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) sind alle Nominierten schon einmal Sieger. Alle hätten sich durch besondere Leistungen hervorgetan, sagte Rudolph bei dem wieder von Guido Hermann moderierten und von der Sängerin Undine Lux musikalisch begleiteten Festakt im Alten Rathaus. Der Bürgermeister hob Fürstenwaldes Rolle als Sportstadt hervor. 2500 Kinder und Jugendliche seien in mehr als 40 Sportvereinen aktiv, hinzu kämen die, die in nicht von Vereinen getragenen Initiativen Sport treiben. Beim Sport ließen sich gesellschaftliche Barrieren überwinden, Erfolge hingen nicht von Herkunft oder Portemonnaie ab. Dem wolle die Stadt künftig mit der besonderen Förderung von Vereinen mit hohem Jugendanteil Rechnung tragen. Er könne die Vereine nur ermuntern, sich um diese Mittel zu bewerben.

Die sportlichen Ambitionen vieler Fürstenwalder seien für die Stadt auch Verpflichtung, an der dafür nötigen Infrastruktur zu arbeiten. Der Bürgermeister verwies auf die Wiedererrichtung der Schützenhalle, den Neubau eines Sanitärtraktes im Pneumant-Sportforum und die geplante Tribünen-Überdachung in der Bonava-Arena.

Was die Sportlerehrung selbst betrifft, wünscht sich Rudolph nach eigenen Worten mehr öffentliches Interesse. Es gebe Überlegungen, die Veranstaltung nicht mehr vormittags, sondern abends stattfinden zu lassen. Zugleich rief Rudolph bisher nicht beteiligte Vereine auf, auch Vorschläge für die Sportler des Jahres zu machen.

Die Liste der Erfolge derjenigen, für 2018 nominiert waren, ist lang. In einem Fall kann sie ein Fürstenwalder Ehepaar für sich verbuchen: die Ruderer Elke und Peter Knauthe. In einem Boot sind sie bislang nicht unterwegs, wenn es um sportliche Erfolge geht. Elke Knauthe ist 2018 Vize-Weltmeisterin im Achter und Doppelvierer geworden. Ihr Mann holte im Doppelzweier der Männer einen Weltmeistertitel in die Spreestadt. Solche Ambitionen haben auch Nachwuchssportler wie die Leichtathletin Libby Buder, Zweitplatzierte in ihrer Kategorie. Erst einmal aber hofft die Athletin, die bei der SG Gaselan trainiert in naher Zukunft auf einen Platz an der Neubrandenburger Sportschule.

Christoph Höhne und Norbert Klaar haben ihren größten sportlichen Erfolg schon errungen. 1968 holte Höhne in Mexico im 50-Kilometer-Gehen Olympiagold; dem Sportschützen Klaar gelang ein solcher Sieg 1976 in Montreal mit der Schnellfeuerpistole. Beide waren Ehrengäste im Alten Rathaus. Für Nachwuchssportler hat Norbert Klaar diesen Rat: „Jede Stunde, in der man Sport treibt, ist keine vertane Stunde.“ Für große Erfolge müsse man aber viel Ehrgeiz und Durchhaltevermögen mitbringen. Christoph Höhne sagt: „Ich muss wissen: Ich schinde mich mehr als andere, weil ich etwas erreichen will. Aber Sport ist nicht alles. Man sollte nicht nur auf Leistungssport setzen und die Ausbildung nicht vernachlässigen. Ganz oben kommen nur ganz wenige an.“