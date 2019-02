Speichel unter dem Mikroskop

Patrizia Czajor

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eisenhüttenstadt.Zu sehen und zu lernen gab es beim Tag der offenen Tür in der Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe eine Menge. Besucher konnten tausendfach vergrößerte Speichelbakterien betrachten, ihren Blutzucker bestimmen lassen oder in den Körper eines Senioren schlüpfen.

Das Blickfeld ist eingeschränkt und die Sicht ist trüb. Die Hände fühlen sich taub an und zittern. So in etwa dürfte sich ein Mensch fühlen, dessen Vitalität und Gesundheit im Alter allmählich nachlässt. Damit auch Jüngere sich besser in diese Lage hineinversetzen können, hält Andrea Thieme am Tag der offenen Tür in der Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe spezielle Brillen und Handschuhe bereit. Die Brillen simulieren, wie die Auszubildende erläutert, den Grauen oder den Grünen Star. Durch die Handschuhe würden elektrische Impulse hindurchgeleitet, welche die Nerven sensibilisieren. Testpersonen merken schon nach wenigen Sekunden ein Kribbeln auf der Haut bis hin zu einem Zittern der Hände. Ähnlich dürften sich Senioren mit Sensibilitätsstörungen fühlen oder Morbus-Crohn-Patienten, macht Margrit Lindemann deutlich, Schulleiterin für den Bereich Altenpflege.

Gemeinsam mit ihren Schülern versucht sie den Gästen der Informationsveranstaltung das zu vermitteln, was schon die angehenden Altenpfleger während der Ausbildung lernen. „Respekt vor Älteren.“ Auf der anderen Seite beantworteten die Auszubildenden auch Fragen zum Beruf. Denn Andrea Thieme hat häufig den Eindruck, dass viele glaubten, zu den Aufgaben eines Altenpflegers gehören vor allem Hilfeleistungen beim Essen, Trinken und Waschen. „Die Arbeit ist sehr anspruchsvoll“, sagt die 35-Jährige, die der Überzeugung ist, dass man für diesen Beruf „brennen muss“.

Die junge Frau ist eine von 28 Schülern, die sich seit dem vergangenen Jahr an der Gesundheitspflegeschule zum Altenpfleger ausbilden lassen. In Hinblick auf den hohen Bedarf an Pflegekräften ist das laut Margrit Lindemann „ein Tropfen auf den heißen Stein.“ Zumal einige die Ausbildung auch abbrechen würden, weil die Arbeitsbedingungen sie abschreckten. Nach Abschluss könnten sich die Verbliebenen dafür vor Angeboten kaum retten. „Das ist ein Beruf mit Zukunft.“

Den Tag der offenen Tür nutzten die Schüler hingegen nicht nur dazu, Interessierten einen Einblick in das Ausbildungsangebot der Schule zu geben. Michelle Teschner, die dort eine Ausbildung zur medizinisch-technischen Laboratoriumsassistentin macht, wollte auch die eigene Großmutter einmal durch die Einrichtung führen, die bei der Gelegenheit gleich ihren Blutzucker testen ließ. In den Laborräumen im Keller führten die Azubis das routiniert durch. Mit einer kleinen Nadel pikst Robert Furmantschuk einer Besucherin in den Finger, die Analyse des im Behälter verschlossenen Blutes übernimmt dann ein Gerät. Durch elektronische Ladung spaltet es Glucose vom Blut ab, wie der Auszubildende erläutert.

„Bei meiner Oma war alles in Ordnung“, sagt Michelle Teschler. Jetzt schauen sich beide im galenischen Labor um. Der Geruch von Anis liegt in der Luft. „Ich mache Ouzo“, erklärt Bela Kogler. Hinter ihm befinden sich Regale mit einer Fülle an Fläschchen, die Pulver, Färbemittel oder verschiedene Öle enthalten. Ein paar Tropfen einer Anis-Öl-Mischung schüttet der Auszubildende in einen Messbecher mit Wasser, welches sich daraufhin langsam trübt. Als Inhaltsstoff in Medikamenten komme das Öl seltener vor, erklärt er. „Da wird eher Thymian-Öl verwendet.“

Um Biologie geht es in einem anderen Raum. Genau genommen um Speichelbakterien, die ein Mikroskop um das Tausendfache vergrößert. Eine ganze Palette unterschiedlicher Bakterien, vom Darm oder der Haut, befinden sich in kleinen verschlossenen Schälchen auf dem Tisch. „Einige Bakterien riechen nach Grünkohl oder Pferdemist“, sagt eine Auszubildende, die das Gefühl hat, ihre Nase sei durch die Laborarbeit mit der Zeit noch feinfühliger geworden.

Und wer irgendwann genug von Chemie und Biologie hatte, der konnte etwas über die physiotherapeutische Behandlung eines Schlaganfall-Patienten erfahren, den zwei Auszubildende demonstrierten. Den Erkrankten simuliert Moritz Erdmann, den Annika Petersdorf vom Bett wuchtet und in einen Rollstuhl setzt. „Was ist, wenn der Patient ein paar Kilo mehr auf den Rippen hat?“, will ein Besucher wissen. Selbst dafür gäbe es ein paar Tricks, mit denen man sich zu helfen wisse, antwortet die angehende Physiotherapeutin.