30 Helfer haben Sturmschäden beseitigt

Ingo Mikat

Trebnitz Lautes Dröhnen von Motorsägen kündete am Sonnabendmorgen schon im Schlosspark des Ortes von einem erneuten Arbeitseinsatz der „Parkhelden“. Über 30 Mitglieder der Freiwilligeninitiative packten gemeinsam mit zehn Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr und zwei gegenwärtig in der Jugendbauhütte des Schlosses Trebnitz beschäftigten Jugendlichen kräftig an, um im Park weiter aufzuräumen. Es war, wie die Chefkoordinatorin der Freiwilligen, Marion Tauschke, berichtete, nicht ihr erster Einsatz und soll auch noch lange nicht der Letzte gewesen sein.

Bereits im Jahr 2011 als die Rettung des Parks und seine Wiederherstellung als Erholungsraum begann, war allen Beteiligten der titanische Umfang des Vorhabens klar. Doch mit viel Mut und Elan starteten die „Parkhelden“ ihre ersten Maßnahmen. Und dank tatkräftiger Unterstützung zahlreicher Freiwilliger, die nicht nur aus Trebnitz sondern auch aus Jahnsfelde, Seelow, Müncheberg, Gusow und einigen weiteren Orten stammen, sind sie mittlerweile mit ihrem Projekt gut vorangekommen. Sie beseitigten jede Menge alte Äste und abgestorbene Bäume, räumten Wege frei und gingen sogar zu ersten Gestaltungsarbeiten über. So beschäftigten sie sich beispielsweise im Jahr 2015 mit der Wiederherstellung eines Gedenkhains für im Ersten Weltkrieg gestorbene Soldaten.

Ein Jahr später begann eine Parkbeschilderung. Erste alte Sichtachsen, unter anderem vom Teich zur Osterkoppel, wurden wieder erkennbar. Dank einer Firmenspende konnten die „Parkhelden“ 2017 sogar eine neue Obstbaumwiese anlegen. Gleichzeitig traten sie erstmals als Buchpaten bei der Digitalisierung historischer Dokumente auf. Diesen Sonnabend ging es wieder einmal vorrangig um die Beseitigung von Totholz und alter Sturmschäden. Die Helfer trugen Äste zusammen und schichteten zersägte Baumstämme zu großen Holzstapeln. Frank Petereit fuhr mit seinem Trecker und einem Anhänger das Holz unermüdlich an den Parkrand.

Derweil begannen Mitglieder der Jugendfeuerwehr, unter ihnen Jugendfeuerwehrwart Susann Pawlick sowie Paul Strehmann und Paula Runge, 43 im Park angebrachten Nistkästen zu säubern. Gerade rechtzeitig, denn die ersten wärmenden Sonnenstrahlen animierten erste Vogelpärchen dazu, sich die zukünftigen Nistmöglichkeiten schon mal anzusehen. In einer Frühstückspause gab es für alle Helfer Kaffee und Tee.

Zum Abschluss des Arbeitseinsatzes wartete auf sie zudem ein leckeres von den Mitarbeitern der Schlossküche vorbereitetes Mittagessen. Zur Auswahl standen Reis mit Gyros oder ein vegetarisches Gericht.