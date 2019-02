Lücke mit großem Potenzial

Viola Petersson

Finow (MOZ) Eberswalde. Noch gibt es keinen Entwurf, keine Skizze, sondern nur eine Idee. Und einen Beschluss des Aufsichtsrates. Die städtische Wohnungsgesellschaft will in Finow einen Neubau errichten und ein Quartier für Senioren schaffen. 6,4 Millionen Euro sind dafür in den Etat eingestellt.

Der Fischladen an der Eberswalder Straße in Finow ist längst Geschichte. Jetzt wurde auch das benachbarte Wohnhaus abgerissen. Beate Blankenburg und Katrin Ortloff betonen zwar: „Wir stehen noch ganz am Anfang des Projektes.“ Gleichwohl: Mit der Klärung der Grundstücksfragen sowie dem Schaffen von Baufreiheit ist eben der Anfang getan.

Der WHG war es im vorigen Jahr gelungen, die Biesenthaler Straße 2 zu erwerben. Dieses Geschäft eröffnete die Möglichkeit, am Standort ein neues Quartier zu entwickeln. Die Flächenerweiterung war die Voraussetzung für das Projekt. Ohne den Zukauf, bekräftigt Projektmanagerin Beate Blankenburg, wäre das Vorhaben eine bloße Vision geblieben. Auch eine positiv beschiedene Bauvoranfrage liege inzwischen vor. So dass es nun an die Realisierung gehen kann.

Aktuell laufe ein Teilnehmerwettbewerb. Planungsbüros sind aufgerufen, Konzepte und Entwürfe einzureichen, Angebote abzugeben. Im Spätsommer oder Herbst soll für die Planungsleistungen der Auftrag vergeben werden, so Objektbauleiterin Ortloff. Mit dem eigentlichen Baubeginn sei im Spätsommer 2020 zu rechnen. Bei einer geplanten Bauzeit von gut anderthalb Jahren könnte die Anlage im ersten Quartal 2022 bezugsfertig sein. Viel hänge natürlich von der Entwicklung im Bausektor und den Ausschreibungsergebnissen ab.

Die Idee indes steht: An der Eberswalder Straße 126/128 ist – nach dem Vorbild des Projektes Eisenhammer 2 in Westend – ein Wohnhaus mit barrierefreien Appartements geplant. Wobei pro Etage eine Wohnung rollstuhlgerecht sein soll. Die WHG spricht vom „Service-Wohnen“. Im dahinter liegenden Anbau sollen im Erdgeschoss eine Tagespflege-Einrichtung und darüber Pflege-WGs entstehen. Der Innenhof soll Aufenthalts-/Verweilcharakter haben. Ähnlich wie beim Eisenhammer oder den Wohnterrassen am Finowkanal (Leibnizviertel) will die Gesellschaft das Vorhaben gemeinsam, in Kooperation mit einem Pflegedienstleister realisieren.

Der Bedarf an altersgerechten bzw. seniorenfreundlichen Wohnungen ist groß. Weshalb die WHG den Anteil entsprechend gestalteter Wohnungen mittelfristig auf 20 Prozent erhöhen will. Eine Möglichkeit bietet sie ihren Mietern auch mit der nachträglichen Ausrüstung bzw. Umgestaltung, mit Leistungen sozusagen aus dem Katalog. Dazu steht in Finow an der Ringstraße eine Musterwohnung zur Verfügung. Die Palette reicht von schwellenlosen Übergängen bis zu Lichtbändern. Der Klassiker sei der Tausch Badewanne gegen Dusche.

Ebenfalls das Prädikat „seniorenfreundlich“ verdient das Vorhaben Rudolf-Virchow-Straße 17-25. Die dortige Platte ist die letzte unsanierte der WHG im Leibnizviertel. Jetzt will das Unternehmen den Block bzw. die Sanierung in Angriff nehmen. Teil des Projektes ist, neben energetischen Maßnahmen, der Einbau von Fahrstühlen, bei gleichzeitiger Erneuerung der Treppenhäuser. Eine neue Technologie, die laut Ortloff erstmals im Unternehmen zum Einsatz kommt und den „Aufstieg“ per Lift genau auf der Wunsch-Etage ermöglicht.

Das Quartier in Finow wäre der zweite Neubau der WHG seit 2015. Damals waren in der Eberswalder Innenstadt die Michaelisgärten übergeben worden. Unterdessen ist der Eisenhammer 2 fast fertig. Zum 1. März eröffnet dort die Tagespflege und ziehen die ersten Mieter ein. Laut Homepage sind noch zwei Appartements frei.

Weitere Infos und Katalog unter www.whg-ebw.de