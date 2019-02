Ein Tanz-Wettbewerb ohne Verlierer

Neugierige Zuschauer: Sehr genau beobachten die Tänzer die Leistungen der anderen Gruppen. Der Austausch ist durchaus gewollt, so entstehen auch oft am Rande der Bühne Freundschaften. © Foto: Micha Winkler

Hans Still

Bernau (MOZ) Die Tanzhauptstadt Brandenburgs liegt im Barnim, konkret in Bernau. Bürgermeister André Stahl (Linke) kürte am Sonnabend beim Kinder- und Jugendtanzfestival die Hussitenstadt mit dem neuen Beinamen. Über 1400 Kinder- und Jugendliche beteiligten sich am Tanzwettbewerb.

Bilderstrecke Kinder- und Jugendfestival Barnim Bilderstrecke öffnen

Es ist ein buntes Bild in der Erich-Wünsch-Sporthalle, das auf den ersten Blick in seiner Gesamtheit nicht sofort zu erfassen ist. Auf der Bühne heimsen gerade die Kids vom Tanzstudio Fantasy aus Berlin-Marzahn Beifall für ihre gelungene Darbietung ein. Später sollte es dafür den ersten Platz geben. Die Zuschauerränge sind voll besetzt, der Auftritt der Kids wird von den Fans mit Handys gefilmt. Neben der Bühne lockern sich die nächsten Tanzgruppen konzentriert für ihren Auftritt auf. Auffällig dabei eine Formation in blutroten Kostümen. Trainerin Laura Rechenberg tanzt die Elemente der Choreografie vor, die Mädels folgen ihr aufmerksam. Das Team der Tanzschule United Dancers aus Fürstenwalde widmet sich dem Thema Feuer und nimmt für seine Darbietung Stunden später Urkunden für den zweiten Platz entgegen. Katrin Rechenberg beobachtet ihre Tochter Laura, sie ist die Vortänzerin. Die heute 17-jährige Fürstenwalderin trainiert mittlerweile drei Gruppen, bereits mit fünf Jahren hatte sie mit dem Tanzen begonnen. Die Mutter bestätigt, was zuvor die Initiatoren des Tanzfestivals, Heide Klein und ihr Mann Serdar Cetin, wortreich erklärt hatten. „Wenn ich so überlege, wie Laura sich verändert hat, dann fällt mir zuerst das Selbstbewusstsein ein, dass die Kinder durch das Tanzen erlangen. Und natürlich der Spaß und die Freude, die das Training mit den Mädels für Laura bedeuten.“

Überhaupt liegt in dieser Beschreibung der eigentliche Wert des Tanzens, bestätigen die Organisatoren. „Die Bestätigung und die Anerkennung machen den Reiz des Festivals aus. Hier geht es nicht um den einen Superstar, sondern alle gehen als Gewinner nach Hause. Jeder bekommt eine Urkunde, jede Gruppe einen Pokal.“

Wie groß die Freude darüber sein kann, zeigen die Gäste der Stadt Bernau, die aus der polnischen Partnerstadt Skwierzyna angereist sind. Die Kids springen vor Freude in die Luft, als sie in ihrer Kategorie den ersten Platz gewinnen. Sie recken die Urkunden in die Luft, strahlen in die Kameras und zeigen, wie sehr der Erfolg sie beflügelt.

Durchaus stolz sind die Organisatoren Heike Klein und Serdar Cetin auf die rasante Entwicklung des Kinder- und Jugendfestivals, das 2001 mit einhundert Teilnehmern seinen Anfang nahm. „Heute veranstalten wir das größte Tanzfestival Deutschlands“, berichten sie stolz. Die Teilnehmer kommen neben Bernau, Wandlitz oder Eberswalde beispielsweise aus der Uckermark, aus Seelow, Woltersdorf oder Fürstenwalde sowie aus der Hauptstadt. Drei Wettbewerbe gibt es in diesem Jahr im Landkreis Märkisch-Oderland, fünf im Barnim und einen im Norden Berlins.

Geändert haben sich nicht nur die Teilnehmerzahlen, das gesamte Fest atmet heute einen modernen Geist. So heißt es eben Dance Competition, der Publikumspreis nennt sich Fan-Pokal und mit den beiden Moderatoren Nina Coenen und Sami Alkomi haben zwei Schauspieler das Mikrofon in die Hand genommen, die zwar locker, zugleich aber zuvorkommend, kompetent wie auch galant die Tänzer und das Publikum durch den Tag geleiten. Am Ende des Tages steht eines fest: Alle fahren als Sieger nach Hause, Verlierer gibt es keine.