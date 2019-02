35 Ideen für zehn Jahre

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Auf der Sitzung des Gemeinsamen Europäischen Integrationsausschusses am Mittwoch diskutieren Frankfurter und Słubicer Stadtverordnete über die Fortschreibung des Handlungsplan 2020-2030, bevor er im Mai verabschiedet werden soll.

Auf zwölf Seiten lässt sich auf Allris, dem online Ratinformationssystem der Stadt, der Entwurf des Frankfurt Słubicer Handlungsplans für die Jahre 2020 bis ’30 nachlesen. Darunter auch „innovative und mutige Ziele“ der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, wie Sören Bollmann es ausdrückt. Der Leiter des Frankfurt Słubicer Kooperationszentrums koordiniert zusammen mit seinen Mitarbeitern die Handlungsfelder Bildung, Wirtschaft sowie Lebensqualität, Infrastruktur und Dienstleistungen. Der vierte Bereich, Kommunikation und Beteiligung, wird von Słubicer Seite koordiniert.

Die mutigen Ziele, von denen er spricht, sind etwa der Bau einer gemeinsamen Schwimmhalle und einer weiteren Oderbrücke. Dass im Handlungsplan bei beiden Themen erst einmal nur von der „Analyse von Bedarf und Machbarkeit“ die Rede ist, spricht ihnen seiner Meinung nach jedoch nicht ihre Ernsthaftigkeit ab. „Wir stehen ganz am Anfang eines Prozesses“, sagt er zur Erklärung. Und ein Brückenbau etwa sei kein Projekt, über das Frankfurt und Słubice alleine entscheiden können.

Weitere Ziele im Handlungsplan sind beispielsweise die Erhöhung grenzüberschreitender Kita- und Schulplätze, bessere Kenntnisse der Nachbarsprache etwa in der öffentlichen Verwaltung und Initiativen für grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung. Bis 2023 soll ein einheitliches touristisches Leitsystem entstehen und bis 2025 der ÖPNV klimafreundlich ausgebaut werden. Auf 35 Visionen wurde sich verständigt, am 9. Mai wollen die Stadtverordneten beider Städte auf einer gemeinsamen Sitzung den Handlungsplan beschließen. Parallel entstehen bis Juni konkrete Maßnahmenvorschläge, die auch in mehreren Fachausschüssen auf der Tagesordnung stehen und den Stadtverordneten dann im Herbst vorgelegt werden.

Die Auswertung des Handlungsplans 2014 bis 2020 verrät, dass 70 Prozent der Maßnahmen konkret geplant, gestartet oder vollständig umgesetzt wurden. Letzteres trifft auf acht Maßnahmen zu, beispielsweise gemeinsame Sportveranstaltungen und das Öffnen der Vereine für Sportler beider Städte. Außerdem bekam die Elternuni ein deutsch-polnisches Profil. Dem gegenüber stehen 14 Maßnahmen, die weder stattgefunden haben noch geplant sind, wie die Idee, eine deutsch-polnische Schule in Słubice oder eine Praktikumsstätte am Winterhafen zu bauen. „Es wurden nicht alle Ziele erreicht“, sagt Bollmann. „Aber wenn man sich keine Ziele setzt, passiert gar nichts.“

Mit Blick auf die Jahre bis 2030 und darüber hinaus sagt er: „Es gibt immer mehr Menschen, die sich die Städte ohne grenzüberschreitende Zusammenarbeit nicht vorstellen können.“