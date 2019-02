Tipps gegen die „Asphalt-Pizza“

MOZ

Beeskow (Jörg Kühl) Jugendliche, junge Erwachsene sowie Planer und Vertreter von Verwaltung und Jugendteam Beeskow haben gemeinsam Ideen für den neuen Skaterpark gesammelt, der am Bahnhof entstehen soll. Dabei wurden sie vom Profi-Skater Christian Heise beraten.

Eine Kostprobe seines artistischen Könnens konnten die Teilnehmer des Workshops „Skaterpark“ nicht genießen. Denn vor Ort, auf dem ehemaligen Garagenkomplex hinter dem Bahnhof, ist nach dem Abriss der Fahrzeugboxen eine unebene Brache mit Schotter und Trümmern einstiger Betonplatten entstanden. Und dennoch war der Besuch von Profi-Skater Christian Heise wertvoll, konnte der 38-Jährige doch seine ganze Erfahrung in den Workshop mit einbringen. Eine der wichtigsten Grundlagen sei ein glatter Boden, der statt aus Asphalt (wie früher Skaterparks gebaut wurden, auch in Beeskow) aus Beton besteht. So würden hässliche Schürfwunden, die sogenannte „Asphalt-Pizza“, vermieden. Auch regte der Profi an, verschiedene Schwierigkeitsgrade, von leicht bis ambitioniert, mit einzubauen.

Damit stieß er bei den anwesenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf offene Ohren. Einige der Teilnehmer, wie Familie Werner, hatten sich auf das Treffen gut vorbereitet und erschienen mit ausgedruckten Vorschlägen. Auf manches konnte man sich rasch einigen. So soll die Bahn über einen „Pool“ verfügen, also eine in den Boden abgesenkte wannenartige Struktur mit abgerundete Seitenwänden, die mit den kleinen Rollen der Inlineskates und Skateboards erklommen werden können. Dafür sprach sich etwa Enrico Werner (10) aus. Sein Bruder Fabian (7) war der jüngste Teilnehmer des Treffens, beide Brüder sind begeistere Skater.

Jerry Fabiny (18), Dave Saekert (22) und Fabian Schulze (21) beugten sich gemeinsam mit Christian Heise über die Planungsunterlagen, die das Ehepaar Petra und André Edel vom Planungsbüro Edel-Projekte aus Fürstenwalde mitgebracht hatten. Alsbald füllte sich die Liste der Vorschläge: Ein „Treppenset“, also ein treppenförmiges Betonelement mit einem stabilen Geländer zum daran Entlanggleiten, Beleuchtung gegen nächtliche Vandalismen. Wichtig ist den jungen Erwachsenen auch ein abschließbarer Container, in dem Besen und Stromanschlüsse vorrätig sind. Auch WLAN-Empfang und USB-Ladebuchsen zählen zum Wunschkatalog der Zielgruppe.

Das überplante Areal soll künftig auch über einen Pumptrack, das ist eine BMX-Fahrrad-Rinne, über eine Kletterwand, sowie über einen Parcours-Weg verfügen. Der vorhandene Bolzplatz wird abgerissen. Stattdessen soll ein neuer in der Nähe der Skateranlage entstehen, mit Basketballkörben, wie sich die Workshopteilnehmer wünschen. Auch der alte Spielplatz wird abgerissen und ein Stück weiter von dem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße entfernt neu errichtet.

Zu den Planungen zählt ferner, die Holzbrücke über den Luchgraben ein wenig in Richtung Spree zu verlegen, um die neue Verbindungsachse zwischen Bahnhofstraße und dem Fontaneviertel zu betonen. Rings um das Heizhaus, das nach dem Abriss der Garagen nun als Solitär herausragt, sollen nach den Planungen eine Buswendeschleife sowie Parkplätze entstehen.

Am Ende des Workshops gab es von den jungen Erwachsenen Lob für Stadt und Planer. Die Möglichkeit, ernsthaft in die Gestaltung miteinbezogen zu werden, bezeichnete Fabian Schulze als „Mega“.