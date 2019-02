Hintergründige Liebe zum Nachbarland

Dietrich Schröder

Berlin/Frankfurt (MOZ) „Niemka-kocha-Polske.de“ – Eine Deutsche liebt Polen. Diesen ungewöhnlichen Namen hat die Journalistin Andrea-Yvonne Müller ihrer privaten Internetseite gegeben. Sie beschreibt dort ihre Empfindungen für das Nachbarland, den Charme und die Fähigkeit vieler Polen, zu feiern und ihre Gefühle offener zu zeigen als viele Deutsche.

Doch ihr Verhältnis zum Nachbarland hat noch eine zweite, tiefer liegende Ebene – die Geschichte ihrer eigenen Familie. „Mein Vater war Soldat in dem Krieg, der mit dem deutschen Überfall auf Polen begann“, erklärt sie. Auch die Großeltern waren in die Ereignisse verwoben, doch zu Hause wurde nur in Andeutungen darüber gesprochen. Mit dem Erlernen der polnischen Sprache habe sich ihr deshalb „nicht nur ein Tor in eine andere Welt, sondern auch zu mir selbst geöffnet“.

Diesen Zugang zu Polen auch anderen Deutschen zu eröffnen, ist Anliegen ihres Buchs „Großmamas Chopin – Chopin Babci“. Das Talent der Autorin besteht darin, selbst kleinste Erlebnisse zu überraschenden Erkenntnissen zu verdichten.

Da wird aus dem nächtlichen Rohrbruch in einem Wohnheim eine Bewährungsprobe, die Deutsche und Polen zusammenschweißt. Die vermeintliche Zudringlichkeit eines Krakauers gegenüber der deutschen Besucherin entpuppt sich als aufrichtiges Bemühen, ihr seine Stadt von der besten Seite zu zeigen. Und ausgerechnet in Auschwitz, jenem Ort, der als Symbol der Unmenschlichkeit gilt, erhält sie einen Schutzengel als Geschenk.

Andrea-Yvonne Müller hat diese Geschichten alle selbst erlebt. Natürlich hat sie auch ein paar Macken an Polen entdeckt, stellt aber auch diese noch als im Grunde sympathisch dar.

Das Buch hat noch zwei weitere besondere Eigenschaften: Die Zeichnungen zu den Texten von Marzena Grzybowska – einer Stettinerin, die in Berlin lebt –, verleihen ihm einen besonderen Charme und regen zur Deutung an. Und da das Buch zweisprachig ist, kann man den Text auf der jeweils gegenüberliegenden Seite auf Polnisch lesen und so seine Kenntnisse erweitern.

An diesem Donnerstag stellt die Autorin ihr Buch um 15 Uhr im neuen Frankfurter Coworking-Space „BLOK O“ in der Karl-Marx-Straße 182 vor. Als Zeichen ihrer Liebe wird die Deutsche ihre Texte auf Polnisch vortragen, während die Polin Natalia Szulc die deutsche Variante vorträgt. Der Eintritt ist frei.

Andrea-Yvonne Müller/Marzena Grzybowska: „Großmamas Chopin – Chopin Babci“, Treibgut Verlag Berlin 2018, 165 Seiten, 19,90 Euro