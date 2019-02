BRAWO

Brandenburg Der Narr ist im Dom überall präsent: Ist er der Spötter oder ein Gottesleugner? Bei Paulus hat der „Narr um Christi Willen“ im ersten Korintherbrief eine positive Bedeutung. Was hat man sich nur dabei gedacht, als man an diesem heiligen Ort einen Säufer in die Gewölbe gemalt hat oder einen Affen, der in den Spiegel schaut?

Die Sonderführung am 28. Februar, 18.30 Uhr, geht dem nach und lässt dabei echte Narreteien nicht aus. Treffpunkt mit den Führenden – Museumsleiter Dr. Rüdiger von Schnurbein und Christian Radeke – ist am Domportal. Der Eintritt kostet 6/erm. 4 Euro.