Ostprignitz-Ruppiner SPD benennt Kandidaten für den Kreistag

Einiges abzuarbeiten: Die Mitglieder des Ostprignitz-Ruppiner Unterbezirks der SPD trafen sich am Sonnabend im Sportcenter in Neuruppin, um die Listen und das Wahlprogramm für die anstehenden Wahlen festzulegen. © Foto: Holger Rudolph

Holger Rudolph

Neuruppin Bei der Mitgliederversammlung am Sonnabend im Neuruppiner Sportcenter bereitete sich der SPD-Unterbezirk Ostprignitz-Ruppin auf die am 26. Mai anstehende Kommunalwahl vor.

Als Gastredner hatten sich die Genossen den Großbeerener Bürgermeister Tobias Borstel eingeladen, der Anfang 2018 überraschend gegen einen CDU-Mitbewerber gewonnen hatte. Er sei gebeten worden, ein motivierendes Grußwort zu halten, sagte der 37-jährige Sozialdemokrat. Er könne jedenfalls berichten, wie es mit sehr viel Fleiß und Einsatz gelingen kann, Menschen von sich und seinem echten Interesse an der Lokalpolitik zu überzeugen.

Für ihn, den studierten Verwaltungswissenschaftler, der zuletzt im Bundestag gearbeitet hatte, sei klar gewesen, dass es nicht leicht werden würde, „in nur 66 Tagen eine Stadt für mich zu gewinnen, in der fast 30 Jahre lang FDP und CDU den Bürgermeister gestellt hatten“. Doch dann habe er so viel getan, wie er nur konnte. Konkret bedeutete dies, an 66 Tagen 108 Termine durchzuziehen. „Auch Ihr müsst euch präsentieren“, forderte er die Ostprignitz-Ruppiner Kandidaten auf. Das gehe am besten an der Haustür, oder aber im Sport- oder Skatverein, wo das direkte Gespräch mit den Menschen zu suchen sei. Viel weniger brächten Infostände vor Supermärkten. Dort seien die Leute meist in Zeitdruck und hätten keine Lust, sich auch noch mit einem Politiker zu unterhalten. In den Wahlbezirken, wo er besonders aktiv war, habe er schließlich mehr als 65 Prozent der Stimmen geholt.

Im Anschluss wählten die 45, später 46 anwesenden SPD-Mitglieder ihre Kreistagskandidaten. Für den Wahlkreis 1 (Stadt Neuruppin) tritt auf Listenplatz 1 Robert Liefke an. Auf den weiteren Plätzen folgten Christiane Doll, Michael Bülow, Claudia Röttger, Peter Loske, Nico Ruhle, Wolfgang Ludwig, Vincent Dallmann, Paul Schulz, Nico Sarink und Ingo Wichmann. Fast alle Bewerber erhielten 40 und mehr Stimmen. Nur Michael Bülow blieb mit 39 Stimmen leicht darunter. Nötig war lediglich die absolute Mehrheit, also mindestens 23, später 24 Stimmen. Im Bereich der Stadt Neuruppin tritt die SPD mit neun Männern und nur zwei Frauen an.

Auch im Wahlkreis 2 (Fehrbellin, Temnitz, Lindow, Rheinsberg) wurden alle zehn Kandidaten gewählt. Dabei war Nico Alisch erst am selben Tag auf Platz 9 angetreten. Er möchte künftig „die Stimme der Jugend in Rheinsberg sein“ und erhielt 36 Stimmen. Sein Vater Sven Alisch, der gegen Axel Gutschmidt Listenplatz 2 erreichen wollte, sich aber nicht durchsetzen konnte, erhielt für den schließlich selbstgewählten zehnten und letzten Platz 35 Stimmen. Auch alle anderen acht Kandidaten erhielten jeweils deutlich mehr Stimmen als die notwendige absolute Mehrheit. Dies sind auf den Listenplätzen 1 bis 8 Wiebke Papenbrock, Axel Gutschmidt, Karsten Mohnke, Rainer Hollin, Reik Palmowske, Stephan Greiner-Petter, Manfred Richter und Stephan Scheidacker.

Der Wahlkreis 3 (Wusterhausen, Kyritz, Neustadt) bildet eine Ausnahme. Während alle anderen Bereiche deutlich von Männern dominiert werden, bilden hier die Frauen mit acht von 15 Kandidaten die Mehrheit. Gewählt wurden in der Rangfolge der Listenplätze Thomas Settgast, Sabine Ehrlich, Peter Bittermann, Christel Redepenning, Roman Blank, Ute König, Andreas Heine, Constanze Müller, Klaus Lehwald, Gabriele Schuster, Norbert Großmann, Karin Kloke, Ernst Günter Oschmann, Elise Ehrlich und Sabine Großmann.

Für Wittstock und Heiligengrabe treten der Rangfolge nach Ina Muhs, Ralf-Thomas Schulz, Jutta Schade, Gottfried Gilde, Evelin Krafack, Christian Michalski, Hartmut Arnim Wagner und Helmut Urack an.