Sparkasse bezieht neues Domizil

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Am Montagmorgen ist die neue Geschäftsstelle der Sparkasse in Seelow eröffnet worden. Damit zog der letzte und der größte Mieter des saniertes ehemaligen Kaufhauses in sein neues Domizil. Auf 500 m2 bietet die neue Geschäftsstelle über zwei Etagen modernste Service- und Beratungsräume. Vorstandsvorsitzender Uwe Schumacher bescheinigte, dass die Kreisstadt eine der wichtigsten Geschäftsstellen der Sparkasse MOL ist. 8000 Privat- und 500 Firmenkunden werden durch die Geschäftsstelle betreut. Sie verwaltet Einlagen in Höhe von 140 Millionen Euro. „Die Seelower und die Bürger aus dem Umland sind fleißige Sparer“, so Schumacher.

Landrat Gernot Schmidt, Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse, würdigte den Standort, mit dem Seelows Mitte weiter aufgewertet wird.

Der Umzug erfolgte ohne Schließzeit. Im bisherigen, viel zu großen Gebäude, beginnen demnächst Umbauarbeiten. Es wird Sitz der Verwaltung der Stadt sowie des Amtes Seelow-Land.