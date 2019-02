Handwerker haben gut zu tun

Wertvolle Informationen: Sven Blaske (im Fenster) zeigt Messebesucher André Sticker, wie man das Dachfenster so einstellt, dass man zum Putzen rankommt. Insgesamt präsentierten sich 60 Handwerksunternehmen bei der Messe in der MBS-Arena der Oranienburger Turm-Erlebniscity. © Foto: Sophie Schade

Sophie Schade

Oranienburg Oberhavels Handwerk hat sich am Wochenende den Häuslebauern präsentiert: Zur 12. Handwerkermesse in der MBS-Arena stellten 60 Betriebe ihre Angebote vor – von der Eingangstür bis zum Teich im Garten.

Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos), Landrat Ludger Weskamp (SPD) und Brandenburgs Wirtschaftsstaatssekretär Hendrik Fischer (SPD) hatten die Messe am Sonnabendvormittag eröffnet. Fischer lobte in der Turm-Erlebniscity die Vielfalt der Aussteller. „Hier kommen die Kunden ins Gespräch mit denen, die am Ende die Arbeit machen“, lobte er das Konzept der Messe. Konsequenterweise wurde der Fachkräftemangel im Handwerk ebenso diskutiert. Viele Betriebe haben derart volle Auftragsbücher, dass sich Bauherren weit im Voraus darum kümmern müssen, wer die Fliesen in den eigenen vier Wänden verlegt und die Türen einbaut. Den Königsweg sieht Hendrik Fischer in einer fundierten Ausbildung neuer Fachkräfte: Die Betriebe müssten sich darum bemühen, ihre Lehrlinge auch nach der Ausbildung an den Betrieb zu binden und ordentliche Gehälter zahlen.

Insgesamt sieht er das Handwerk aber auf einem guten Weg, denn das Interesse für eine Lehre im Handwerk wird bei Jugendlichen wieder größer. Das ist kein vages Gefühl, etwa wegen der vielen Besucher bei der Ausbildungsmesse YouLab am vergangenen Mittwoch, sondern lässt sich auch mit Zahlen belegen: Die IHK und die Handwerkskammer Potsdam meldeten für das vergangene Jahr rund 8 900 neu abgeschlossene Ausbildungsverträge. Das Ziel sind 10 000 neue Ausbildungsverhältnisse pro Jahr. Spürbar moderner geworden sind auch die Methoden, mit denen einige Firmen ihre Produkte präsentierten. Eine Firma für Sonnensegel und Markisen hatte eine Virtual-Reality-Brille im Gepäck, mit der Neugierige in einer Simulation sahen, wo und wann das Sonnensegel auf der heimischen Terrasse Schatten wirft. Auch beim Einbruchsschutz rüsten immer mehr Hausbesitzer technisch auf: Zwei Aussteller präsentierten die neueste Generation von Überwachungskameras und Alarmanlagen, die sich im digitalen Zeitalter selbstverständlich auch über eine App steuern lassen. Wer ein Haus bauen möchte, informiert sich aber immer noch lieber analog statt digital – so zumindest der Tenor unter den Besuchern der Handwerkermesse. Sie nahmen sich zum Teil einen ganzen Tag Zeit, obwohl man inzwischen alle nötigen Information im Internet findet und Angebote bequem vom Sofa aus recherchieren könnte.

Die Fülle an Angeboten und Empfehlungen, die Bauherren im Netz finden, können allerdings schier überfordernd sein. „Mir fehlt dann das persönliche Gespräch, in dem ich gezielter nachfragen kann und individueller Auskunft bekomme“, fand Heike Mender. Die Teschendorferin ist auf der Suche nach einer Photovoltaikanlage für ihr Haus und hat die Handwerkermesse genutzt, um sich beraten zu lassen. Angucken, anfassen, nachfragen und das alles, ohne zu zig Betrieben einzeln hinfahren zu müssen: Damit überzeugte die Handwerkermesse auch in diesem Jahr.