Diebe wollen Münzen noch am Tatort tauschen

Tilman Trebs

Hennigsdorf (MOZ) Das ist frech: Drei Diebe haben am Sonntagabend eine Münzobox an der Total-Tankstelle in Hennigsdorf geknackt. Anschließend gingen sie in den Verkaufsraum, um die Hartgeld-Beute in Scheine tauschen zu lassen. Die dortige Mitarbeiterin wurde aber stutzig.

Nach Angaben der Polizei hatte sich die Mitarbeiterin gewundert, dass die Münzen eiskalt waren. Weil an der Tankstelle in der vergangenen Zeit immer wieder mal Münzboxen an Waschanlage und Staubsaugern aufgebrochen worden waren, schöpfte sie Verdacht, dass das Geld aus einer der Boxen stammt und sprach das Trio darauf an.

Die drei Diebe ergriffen daraufhin die Flucht, konnten aber noch in der Nähe geschnappt werden. Bei den drei Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizeisprecherin Ariane Feierbach um einen 23-jährigen Mann, einen 14-jährigen Jungen und eine 16-jährige Jugendliche. Alle drei kommen aus Oberhavel. Bei dem 23-Jährigen, der einschlägig polizeibekannt sei, wurden auch Drogen gefunden. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auf. Die zwei Minderjährigen wurden anschließend an ihre Eltern übergeben.