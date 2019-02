Durch Sport die Frau zum Schweigen gebracht

Stefan Zwahr

Oranienburg (MOZ) Die Werbung für das letztjährige Abnehmprojekt im Oranienburger Fitnessstudio konnte Norbert Lipinski nicht übersehen. „Der Flyer wurde mir von meiner Frau ständig unter die Nase geschoben und stand jeden Morgen auf dem Frühstücks­tisch“, berichtet der 64-Jährige. Überhaupt habe seine ihm Angetraute seit Jahren gedrängelt, er solle endlich mal was für seinen Körper machen. „Meine Grundverfassung war schrecklich“, räumt der Oranienburger ein. Übergewicht war kein Problem, „ich konnte aber meine Schultern nicht mehr bewegen“.

Das sei aber auch kein Wunder gewesen. „Sport spielte in meinem Leben keine Rolle. Ich habe immer die Arbeit vorgeschoben.“ Täglich habe er fast zehn Stunden in einem Autohaus zugebracht, auch an den Wochenenden gab es gelegentlich dienstliche Termine. „Ich habe fast 26 Jahre vor dem PC gesessen und das immer mit einer Fehlhaltung.“ Der konsultierte Betriebsarzt habe auch nicht richtig helfen können. „Ich habe mich spritzen lassen, damit es weiterging.“

Vor einem Jahr reifte dann der Entschluss, an dem Projekt in Oranienburg teilzunehmen. Dabei habe es durchaus Vorbehalte gegeben. „Vor dem ersten Gang in das Fitnessstudio hatte ich ein bisschen Angst. Ich hatte ja nie was gemacht. Da war die Angst, sich zu blamieren und nicht mit den anderen mithalten zu können.“ Letztlich seien diese Ängste unbegründet gewesen. „In der Einrichtung herrscht ein angenehmes Klima. Es ist gemütlich und nicht so steril. Und wenn du im Kurs die Leistungen vom Nebenmann siehst, ist das schon Ansporn.“

Lipinski zog das zehnwöchige Projekt mit jeweils zwei Einheiten pro Woche durch. „Ich habe gemerkt, dass was passiert. Ich konnte mich mehr bewegen.“ Dass es besser wurde, war ihm aber nicht genug. „Darum habe ich danach weitergemacht. Nun kann ich mich wieder voll bewegen. Ich bin stolz und zufrieden, dass ich es gemacht und durchgehalten habe.“

Positiv habe sich der Sport auch auf das Zusammenleben mit seiner Frau ausgewirkt. Nobert Lipinski legte nämlich nicht nur von der Muskulatur her zu, sondern verbesserte auch seine Ausdauer. „Bis zur Teilnahme am Abnehmprojekt konnte ich mit meiner eigenen Frau nicht mithalten. Es ist schon blöd, wenn es beim Laufen oder Fahrradfahren Sprüche von der Seite gibt. Diese Zeiten sind vorbei.“