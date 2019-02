Autofahrer flüchtet auf Beifahrersitz

HGA

Velten (MOZ) Die Polizei hat am Montagmorgen um 3.25 Uhr ein Auto in der Veltener Viktoriastraße kontrollieren wollen. Der Autofahrer flüchtete zunächst, hielt dann aber doch an. Die Polizei bemerkten kurz danach, dass der Autofahrer mit dem Beifahrer den Platz getauscht hatte – er gab an, gar nicht am Steuer gesessen zu haben. Der Zündschlüssel lag in der Mittelkonsole.

Die Überprüfung der Personalien ergab, dass dem mutmaßlichen Autofahrer aus Berlin bereits zuvor die Fahrerlaubnis unanfechtbar entzogen worden war. Gegen den 21-Jährigen wird deshalb nun wegen Fahrens ohne Führerschein ermittelt.