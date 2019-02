Lila-Weiße verschaffen sich Luft im Tabellenkeller

Stefan Zwahr

Altlüdersdorf (MOZ) Mit dem ersten Sieg seit dem 27. Oktober (seither nur ein Punkt aus fünf Spielen) verschaffte sich der SV Altlüdersdorf II Luft im Tabellenkeller der Fußball-Landesklasse Nord. Im Nachholspiel gewannen die Lila-Weißen am Sonnabend beim bis dato um sechs Punkte besseren Oranienburger FC Eintracht II mit 2:0 (0:0).

Der SVA begann mutig. „Was hast du auch zu verlieren, wenn du Vorletzter bist?“, begründete Trainer Steven Bergmann die offensive Ausrichtung seiner Mannschaft. Diese hatte in der achten Minute die erste dicke Chance. Dustin Bergner setzte den Ball aus spitzem Winkel an die Latte. Während der Gäste-Coach in der ersten halben Stunde „gar nichts zu meckern“ hatte, bemängelte sein Gegenüber Dietmar Müller anfängliche Probleme. Erst in der Viertelstunde vor der Pause, als die Gäste laut Bergmann etwas den Faden verloren, fanden die Oranienburger besser ins Spiel und hatten ihrerseits gute Szenen. So durch Artur Moge, der den gegnerischen Keeper mit einem Kopfball zu einer Parade zwang (27.). In der elften Minute hatte er das Tor mit einem Flachschuss knapp verfehlt. „Wir hatten auch ein bisschen Glück“, räumte Bergmann ein.

Im zweiten Abschnitt brachte der OFC den Gegner nicht mehr ernsthaft in Verlegenheit. „Die Gäste waren etwas gedankenschneller und haben nicht ganz unverdient den Sieg davongetragen“, bemerkte Müller. Zunächst ließen die Lila-Weißen einige Chancen aus. So war ein Kopfball von Mistra Forest Kuipou Tchiendja nicht platziert genug (56.). Für die Führung sorgte ein Winter-Neuzugang (72.): OFC-Schlussmann Pascal Hennicke parierte zunächst einen Versuch von Julius Unglaube, doch Marius Wutschick traf im Nachsetzen (72.). Für die Vorentscheidung sorgte Christian Karstedt per Schlenzer ins Eck (80.).

„Wir haben verdient gewonnen“, freute sich Bergmann. „Der Sieg ist gut für den Kopf und ein wichtiger erster Schritt. Es ist aber Luft nach oben.“ (sz)

OFC II: Hennicke, Gebauer, Geserich, Balaga, Lenz (22. F. Witte), T. Witte, Nabzdyk, Amiri (65. Weigel), Djoumessi Ntatino (76. Simroth), Moge, Siyep

SVA II: Pommerening, Krebs, Siewe Foumbissie, Schäfer (59. Stübs), Schade, Bergner, Jimenez De Lucas, Ribeiro da Hora (54. Unglaube), Karstedt, Kuipou Tchiendja, Wutschick (79. Lucas Mazzetto)