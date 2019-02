SAP vertraut auf TH Brandenburg

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Studierende aus über einhundert Ländern der Welt profitieren künftig von einem Angebot der Technischen Hochschule Brandenburg (THB): Sie können mithilfe des Ausbildungsprogramms „erp4students“ die weitverbreitete Unternehmenssoftware des Herstellers SAP akademisch erlernen. Angeboten wird das Programm bereits seit 2006, jetzt hat die THB jedoch die Rolle des akademischen Partners im Projekt übernommen – eine Handlung, die nach Aussage der Hochschule nur dank des besonderen Engagements von Prof. Dr. Robert Franz aus dem Fachbereich Wirtschaft möglich war.

Allgemein geht es bei „erp4students“ darum, das breite Grundlagenwissen der Studierenden im Fachbereich Wirtschaft um spezielles Wissen in einer weit verbreiteten Unternehmenssoftware zu ergänzen. Der Schwerpunkt liegt dabei vor lallem auf der Praxis. Insgesamt werden dafür bisher 13 deutschsprachigen Kurse angeboten, von denen neun bereits ins Englische übersetzt wurden. Alle Kurse sind kostenpflichtig.

Einer, der mit „erp4students“ bereits gute Erfahrungen gemacht hat, ist Heimo Adelsberger. Er war bis zum Ende seiner Professur 2014 Inhaber des Lehrstuhls „Wirtschaftsinformatik der Produktionsunternehmen“ und hat das Programm bereits an der Universität Duisburg-Essen angeboten. Bei der Auftaktveranstaltung an der THB in der vergangenen Woche berichtete er von Vorteilen für alle Beteiligten.

Seiner Aussage zufolge erwerben die Studierenden Qualifikationen, die ihnen einen Wettbewerbsvorteil auf dem Arbeitsmarkt bescheren – und das ausgezeichnet per Zertifikat. Weiterhin betonte er, dass der verantwortliche Lehrstuhl ein beispielhaft erfolgreiches Forschungs- und Entwicklungsprojekt vorzuweisen hat, die Hochschule der Forderung nach beschäftigungsfähigen Studierenden nachkommt und dafür ein erfolgreiches Drittmittelprojekt erhält. Und Schlussendlich, so Adelsberger, könne sich dann auch der SAP-Konzern über fundiert ausgebildete Arbeitskräfte, insbesondere für seine neuen Produkte, freuen.

Auch André Biener von SAP berichtete in diesem Zusammenhang, dass der Wunsch nach akademischer Ausbildung zu den SAP-Produkten schon früh von den Kunden an den Software-Konzern herangetragen worden ist.

Abschließend schaltete Pouyan Khatami, Programmleiter von „erp4students“, symbolisch die neue Internetseite (https://www.erp4students.de/) frei. Ab dem 1. März können die neuen Kurse gebucht werden.

Laut THB wurden zuletzt über 2000 Teilnehmer pro Semester in den Kursen ausgebildet, davon mehr etwa die Hälfte international Studierende. Weil es möglich sein soll, die Kursgebühren auch per Kreditkarte zu entrichten, wird die THB nach Angaben des THB-Kanzlers Steffen Kissinger in Kürze voraussichtlich die erste Dienststelle des Landes Brandenburg, an der eine Kreditkartenzahlung möglich ist.