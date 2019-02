Märchenmusical über die wahre Liebe

Eckhard Handke

Neuruppin Die jahrhundertealte Geschichte von der Schönen und dem Biest und der Kraft ihrer Liebe, die so stark ist, dass sie sogar einen Fluch brechen kann, brachte am Sonnabend im Neuruppiner Stadtgarten das Theater Liberi auf die Bühne.

Die Kinder fieberten mit, als die schöne und mutige Belle, wunderbar dargestellt von Anastasia Ivanova, dem furchteinflößenden Biest, gespielt von Robert Steffen, erstmals begegnete. Belles anfängliche Angst wich schnell der Neugier, als sie feststellte, dass hinter der harten Schale ein weicher Kern steckt. Da lachten auch die jüngsten Theaterbesucher lautstark mit. Die moderne Inszenierung in zauberhalten Kostümen und mit fünfzehn Liedern, gefiel aber nicht nur den Kindern. Belles Leitspruch „Hör nicht auf deine Augen – sieh mit dem Herzen!“ trug am Ende zum Glück bei: Durch ihre Liebe wurde der Fluch besiegt und das verzauberte Wesen verwandelte sich in einen Prinzen. Die Moral: Es kommt nicht auf die Äußerlichkeiten an, sondern auf die inneren Werte.