Jan Kuipers

Schönwalde/Glien Über das gesamte zurückliegende Jahr hinweg begeisterten Höchstleistungen bei internationalen Sportereignissen. Ob bei den Olympischen Winterspielen, der heimischen Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin oder zumindest teilweise auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Das alles spielte am vergangenen Samstag aber nur eine Nebenrolle. Der Kreissportbund hatte ins MAFZ nach Paaren/Glien geladen, um außergewöhnliche Leistungen im und um den havelländischen Breitensport zu würdigen. Während der 22. Sportlerehrung wurden Preise in diversen Kategorien vergeben.

Auch wenn es die Sportler natürlich wegen der in Aussicht gestellten Auszeichnungen nach Paaren gezogen hatte, war es für den Kreissportbund (KSB) auch ein würdiger Anlass, um sich selbst und die Erfolge des vergangenen Jahres gemeinsam mit den gut 400 Teilnehmern zu feiern, die zwischen den Preisverleihungen immer wieder von musikalischen, wie auch sportlichen Darbietungen unterhalten wurden. „Sie haben unseren Landkreis erfolgreich vertreten“, lobte KSB-Vorsitzender Jörg Wartenberg seine Sportler und freute sich auch über Anwesenheit und Unterstützung aus der Politik.

Mehr als 200 Einsendungen erhielt die 13-köpfige Jury, und das machte die Entscheidungen über die Auszeichnungen in den insgesamt 19 Kategorien nicht leichter. Denn die Preise sollten ausdrücklich nicht nur an die sportlich Höchstleistenden gehen. Mit dem „Lotto-Sympathiepreis“, dem Jugendpreis, sowie einem Senioren- und Helferpreis waren in diesem Jahr auch zahlreiche Auszeichnungen für engagierte ehrenamtliche Unterstützer im Programm. Die Bedeutung dieser ehrenamtlichen Arbeit und des Breitensports im Allgemeinen betonte auch Landrat Roger Lewandowski (CDU) zu Beginn der Veranstaltung. „Sie haben eine ganz besondere Verantwortung. Olympia ist weit weg, und sie sind das Vorbild für den Nachwuchs“, sagte er.

Bei den Preisen für die Ehrenamtlichen durfte sich unter anderem Dana Gabel von den Schwimmern der SG Einheit Rathenow freuen. Sie assistiert mit ihren 13 Jahren schon seit drei Jahren in ihrer Freizeit beim Schwimmtraining. Sie gewann für ihr Wirken einen Jugendpreis. Natürlich wurden auch in diesem Jahr wieder die klassischen Preise für besondere Leistungen auf Kreis- und Landesebene in den verschiedenen Altersklassen vergeben, die mehrheitlich in das westliche Havelland wanderten. Dabei setzte sich auf Kreisebene in der Kategorie Sportler des Jahres Manuel Wenzel durch, der sich durch seine zahllosen Erfolge in der Leichtathletik den Titel sicherte. Er trainiert beim Verein für Leichtathletik (Vfl) Rathenow. Auf Landesebene wurde auch Max Lorenz von der TSV Chemie Premnitz als bester Sportler in der Altersklasse 12 bis 19 Jahre ausgezeichnet. Der von Bundestrainer Peter Lorenz trainierte Junioren-Bowlingspieler gewann 2018 den ersten und zweiten Platz in den deutschen Meisterschaften.