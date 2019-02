Polizei stoppt einige betrunkene Fahrer

MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Die Polizei hat in Fürstenwalde und Storkow betrunkene Fahrer aus dem Straßenverkehr gezogen.

Die Beamten kontrollierten in der Nacht auf Montag gegen ein Uhr einen Hyundai-Fahrer in der Karl-Liebknecht-Straße in Fürstenwalde. Sie bemerkten dabei Alkoholgeruch im Atem des 39-Jährigen. Ein entsprechender Test zeigte 1,9 Promille an, meldete die Polizei am Montag. Sie brachten ihn im Streifenwagen zur ärztlichen Blutentnahme. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Bereits am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr fiel den Polizeibeamten ein unsicher wirkender Radfahrer in Storkow auf. Sie stoppten den Mann (55) in der Heinrich-Heine-Straße. Ein Alkoholtest ergab 2,8 Promille. Ein Arzt entnahm anschließend eine Blutprobe.

Auch am Samstagabend gegen 19.40 Uhr wurden die Beamten fündig: Sie stoppten in der Karl-Marx-Allee in Storkow zwei Radfahrer. Dabei bemerkten sie ihren Alkoholgeruch. Der Alkoholtest zeigte bei dem 47-Jährigen 1,6 Promille und bei dem 30-Jährigen 2,3 Promille an. Die Beamten fuhren die beiden Männer im Streifenwagen zur Blutentnahme.