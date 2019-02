CDU will stärkste Partei werden

Erhard Herrmann

Brandenburg Das Superwahljahr mit Landtag und Europawahl verspricht ein wahrer Krimi zu werden: Nach der aktuellen Wahlumfrage würden die CDU und die SPD jeweils 21%, die AfD 19%, Die Linke 17%, Bündnis 90/Die Grünen 10%, die FDP 5%, die BVB/Freie Wähler 4% erhalten. Bei der ebenfalls stattfindenden Kommunalwahl soll dieser Fall nicht eintreten. „Wir werden zur Kommunalwahl im Mai 2019 stärkste Partei“, ist sich Stadt-CDU Chefin und MdB Dr. Dietlind Tiemann bei der Mitgliederversammlung der CDU am Samstag im Restaurant „Werft“ sicher. „Wir haben dafür einen umfangreichen Maßnahmenkatalog zusammengestellt und starke Kandidaten, die diese Pläne und Ideen umsetzen werden“, gibt sich die ehemalige Oberbürgermeisterin selbstbewusst.

In den drei Wahlkreisen in Brandenburg an der Havel treten 69 Personen, also die maximale Anzahl von Kandidaten, an. Diese wurden bei der Mitgliederversammlung bestätigt und auf das Wahlprogramm fokussiert. Als Spitzenkandidaten wurden CDU-Kreisgeschäftsführer Walter Paaschen, Dietlind Tiemann, Bundestagsabgeordnete sowie OB Steffen Scheller ernannt.

Die Stadt ist wieder attraktiv und erlebt einen Zugang von Familien mit Kindern. „Mit 72400 Einwohnern haben wir damit den höchsten Stand seit 10 Jahren. Gleichzeitig läuft die Wirtschaft wieder an. 29.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze über 5000 mehr als im Jahre 2005“, betonte Dietlind Tiemann. Diesen erfolgreichen Kurs will die CDU Fraktion fortsetzen.

Geplant sind u.a. eine bessere Anbindung an die Metropole Berlin durch eine optimierte Zuganbindung, zudem soll die Wohnqualität verbessert werden. Dafür müssen Arbeitsplätze gesichert und erhalten werden. Möglich soll das eine Stärkung und Förderung des Mittelstandes und Handwerk, auch in Zusammenarbeit mit der Technischen und Medizinischen Hochschule, machen. Ganz oben stehen ebenso ein beschleunigter Ausbau der innerörtlichen Verkehrsführung, kurze und direkte „Amtswege“ sowie genügend Kita-Hort und Schulplätze, die Gesundheitsversorgung auszubauen und das kulturelle Leben der Stadt zu fördern. „Gegen die verkappte grüne Politik arbeiten wir weiter an der Entwicklung des Packhofes um attraktiven Wohnraum zu schaffen“, bekräftigte Tiemann.

Für den Dom, der Ursprung des Landes, soll die Aufnahme als ein UNESCO Weltkulturerbe geprüft werden. Intensiv sind die Stadt und Ortsteile in das Programm eingebunden. Die Machbarkeit eines Autobahnanschlusses für Kirchmöser wird geprüft, der Bahnhof herausgeputzt und die Investorensuche für den Seegarten und dem ehemaligen Klinikum forciert. Für Mahlenzien, Göttin und Klein Kreutz werden die geplanten Radwege bald realisiert. „Wir haben viel vor. Dazu ist jedoch die Mitarbeit und vor allen auch die Einsicht der Bürger notwendig “, so Dietlind Tiemann weiter. Das Programm soll schnellstmöglich den Bürgern vorgestellt werden, da Anfang April die Briefwahl beginnt.

Auf Landesebene könnte die Stadt zudem durch Jean Schaffer vertreten werden. Er wurde als Wahlkreiskandidat im Wahlkreis 17 für die Wahl zum Brandenburger Landtag im September mit 83 Prozent gewählt. „Für mich ist das Team der Star. So kann man auch enge Spiele gewinnen. Ich bin sicher, dass der Wechsel in der Brandenburger Politik kommt“, betonte Jean Schaffer. Bildung, Sicherheit und Heimat gehören u. a. zu seinen Brennpunkten bei einem Einzug in den Landtag.