dpa

Berlin (dpa) Der Kreuzfahrt-Boom schafft in Deutschland zahlreiche Arbeitsplätze. Bis zum Jahr 2022 würden weiterhin 100 000 neue Crewmitglieder an Board der Schiffe und an Land gesucht. Das teilte ein Sprecher der Jobmesse „Cruise Jobs und Hotel Career“ mit, die am 28. Februar in Berlin stattfindet.

Grund seien die steigenden Passagierzahlen: Sechs Millionen Urlauber prognostiziere der Branchenverband Cruise Lines International Association bis 2030 jährlich allein aus Deutschland. Bis zum Jahr 2022 sollen 75 neue Kreuzfahrtschiffe in See stechen. Offene Stellen gebe es in allen Bereichen der Branche.